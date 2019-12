„Snažíme se popsat problémy, které na Trutnovsku znevýhodňují děti v přístupu ke vzdělání. V první etapě se zaměříme na Správní obvod pověřeného obecního úřadu města Úpice. Chceme to řešit systémově, pozvat zástupce škol, jejich preventisty, zřizovatele, policii nebo třeba organizace pomáhající při řešení těchto problémů,“ vysvětluje Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. Podle něj bude prvním krokem v novém roce specifikace největších problémů regionu v této oblasti prostřednictvím dotazníků a kulatého stolu. „Problém je, že někteří rodiče svalují stoprocentní odpovědnost za vzdělání svých dětí na školu, s některými z nich je skutečně obtížná komunikace a spolupráce,“ uvědomuje si Jan Balcar.

„Jsem ochotný pomoci těm, kteří projeví snahu. Samozřejmě hodně záleží na přístupu rodičů, někteří mají zájem na tom, aby z jejich dítěte něco bylo, aby se zbavilo toho cejchu, pak proč jim nepomoci. Pak to jsou ty dobré vzory, které potřebujeme. Samotná pracovní skupina pro rovné příležitosti podle mě dá návod ředitelům a učitelům škol, jak se chovat, jak to řešit, na koho se obrátit v konkrétních problémových situacích,“ přidává svůj názor úpický starosta Petr Hron, který je členem uvedené pracovní skupiny.

Složitost problému vnímají i zástupci škol. „Vítám existenci pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Budu rád, když pohne s tím, aby rodiče při neplnění školní docházky svých dětí byli nějakým způsobem sankcionováni. Prostě když budou mít někteří pocit, že jejich děti nemusejí chodit do školy, nepotřebují nosit pomůcky a tak dále, tak s tím nehneme. Jinými slovy chci rovné příležitosti pro všechny děti, které dodržují pravidla,“ míní ředitel Základní školy Úpice-Lány Petr Kalousek. Podle něj by bylo fajn, kdyby pracovní skupina problém popsala a našla to správné místo, kde by se tím byli ochotní zabývat a posunuli to někam dál. Aby prostě někteří pochopili a pocítili, že beztrestně ve škole otravovat ostatní není dobré.

Petr Záliš