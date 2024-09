Cestu k dobře promyšlenému projektu usnadní zájemcům specializované workshopy připravené ve spolupráci s HUB Mladá Boleslav.

NFŠA je již více než pět let partnerem všech aktivních, inovativních a nadšených organizací i jednotlivců v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska, Vrchlabska a Jilemnicka. Na letošní úspěšné jarní kolo grantových výzev navazuje nyní ještě rozmanitější podzimní nabídka programů, kterou si představíme prostřednictvím následujících řádků.

Krakonošovy zahrádky

Program je pojmenován podle „Krakonošovy zahrádky“, místa v horní části krkonošské Úpské jámy, které se vyznačuje bohatou biodiverzitou mnoha vzácných druhů fauny a flóry. A právě na podporu biodiverzity a připravenosti na změny klimatu se grant zaměřuje především. Biologická rozmanitost je totiž jedním z nejvíce akcentovaných témat v oblasti životního prostředí, pomáhá udržovat přírodní rovnováhu, chránit vzácné druhy rostlin a živočichů i stabilizovat hodnotný ráz krajiny.

Klíčovým prvkem výzvy je snaha o zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí, a jejich aktivní zapojení do péče o něj. Tradičně se do podpořených projektů zapojují dobrovolníci, místní komunity a vzdělávací instituce. Již realizované projekty měly například podobu budování tůní, navracení ohroženého druhu motýla zpět do české krajiny nebo výsadbu kvetoucích záhonů. Garantem programu je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), dalšími odbornými partnery potom CHKO Kokořínsko - Máchův Kraj, CHKO Orlické hory.

Žádat o grant je možné od 9. 9. do 11. 10. 2024. Získat více informací a podat žádost mohou zájemci ZDE. Nedílnou složkou žádosti je zajištění následné péče projektu.

Region bez bariér – podpora pečujících osob

Každý, kdo se někdy staral o blízkého vážně nemocného člověka ví, jak náročná tato činnost je a jak důležité může být vřelé domácí prostředí. Právě na podporu neformálně pečujících osob se zaměřuje jedna z částí programu „Region bez bariér“. Cílem je ulehčit a zkvalitnit takovou péči i zlepšit podmínky pro nemocné, hendikepované či seniory, kteří jsou na ni odkázání. Důležitý prvek představuje také propojení a prohloubení spolupráce mezi registrovanými pečovatelskými službami a neregistrovanými dobrovolníky, jenž oběma stranám záchranné sítě přináší cenné zkušenosti i podnětné inovativní myšlenky.

V minulosti program podpořil psychorehabilitaci pro pečující rodiny i terénní pracovníky, homesharing, který dětem s postižením přináší nové zážitky a kamarády, nebo například profesní a kompetenční růst pracovníků pečovatelské služby.

Žádat o grant je možné od 16. 9. do 11. 10. 2024. Získat více informací a podat žádost mohou zájemci ZDE.

Region bez bariér – sociální začleňování a udržování sociálních vazeb

Izolace ničí tělo i duši, a o to víc u ohrožených skupin, jako jsou zdravotně postižení či senioři. Další část programu „Region bez bariér“ se proto zaměřuje na podporu iniciativ, projektů a programů na aktivní prevenci sociálního vyloučení a navyšování kapacit komunitních sociálních služeb. Cílem programu je pomoci vytvořit dostupné kapacity sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.

Mottem celé této výzvy je zavádění inovací a hledání nových cest ke zkvalitnění péče. Inspiraci mohou představovat projekty Ceny inovací v sociálních službách, jejímž partnerem je NFŠA a kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Příklady realizovaných projektů naleznou zájemci v katalogu Ceny inovací 2021 a 2023.

Žádat o grant je možné od 16. 9. do 11. 10. 2024. Získat více informací a podat žádost mohou zájemci ZDE.

Region bez bariér – podpora paliativní péče

Důstojná existence lidí různého věku v čase vážné nemoci není bohužel vždy samozřejmostí. Proto se tento program zaměřuje na vytváření vhodných podmínek pro kvalitní a dostupné hospicové a paliativní služby, které pomohou lidem a jejich blízkým projít a kvalitně strávit zbývající čas.

V předchozích ročnících výzvy NFŠA například podpořil pořízení přenosného EKG přístroje nebo přispěl k navýšení počtu hospicových zdravotních sester a lékařů u několika klíčových regionálních poskytovatelů péče.

Fond se zaměřuje na oblasti a aktivity, kde má podpora největší přínos a doplňuje existující financování z jiných zdrojů, tak jako například u zdravotnické části služeb, která nebývá vždy hrazena ze zdravotního pojištění.

Žádat o grant je možné od 16. 9. do 11. 10. 2024. Získat více informací a podat žádost mohou zájemci ZDE.

Stipendia pro zahraniční pobyty

Dlouhodobější pobyt v zahraničí dokáže doslova změnit život. Nové prostředí, odlišné zvyky a kultura a komunikace v cizím jazyce jsou neocenitelnou zkušeností, která podporuje seberozvoj a inspiruje okolí. Proto NFŠA vyhlásil již třetí ročník stipendijního programu, podporujícího studenty středních škol v účasti na zahraničních kulturně–studijních pobytech.

Zájemcům od 15 let nabízí fond stipendium až do výše 250 000,- na pobyt v zahraničí realizovaný prostřednictvím organizace AFS Mezikulturní pobyty. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je návrh projektu na téma udržitelnost, který přispěje ke zlepšení místa, kde studenti a jejich blízcí žijí. Vybraní studenti navíc získají finanční příspěvek a pomoc zkušených odborníků, kteří jim pomohou s uskutečněním nápadu.

V minulých ročnících vyrazili studenti například do Jihoafrické republiky, Paraguaye, Belgie nebo Itálie, kde nasbírali zkušenosti, které jim pomohou nejen v jejich osobním rozvoji ale i v aktivitách zlepšujících okolí.

Přihlásit se do výběrového řízení je možné od 30. 9. do 3. 11. 2024. Získat více informací a podat přihlášku mohou zájemci ZDE.

Workshopy pomohou s přípravou projektu

Pro všechny s nápadem, který by mohl přinést pozitivní změnu jejich okolí a třeba i získat podporu v některém z grantových programů či dotačních titulů připravil HUB Mladá Boleslav společně s NFŠA tematické workshopy. Pro Vrchlabsko a Jilemnicko se uskuteční 17. září od 14–18 hodin v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání, které je známější pod názvem KRTEK. Přinesou jak praktické tipy pro sepsání úspěšného projektového záměru, tak výběr vhodných nástrojů pro jeho realizaci a rovněž možnost získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků. Během září také začíná přihlašování do vzdělávací akademie Zdravá organizace, komplexního vzdělávacího a poradenského programu pro veřejně prospěšné organizace a sociální podniky, jehož součástí je i konzultační podpora ze stran expertů. Akademii realizuje ve všech podporovaných regionech HUB Mladá Boleslav a díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto je účast bezplatná.

Přihlásit se na workshop je možné ZDE.

Přihlásit se do Akademie je možné ZDE.

Na závěr nechme promluvit ředitele NFŠA Ladislava Kučeru: „V první řadě mě těší pozitivní odezva, se kterou se naše grantové výzvy v regionech setkávají. Poslední jarní kolo bylo mimořádně úspěšné jak z hlediska počtu podaných žádostí, tak z hlediska jejich stále rostoucí kvality. A nejde o náhodu, aktivně tomu vyrážíme naproti neustálou prací na zlepšování našich programů, aplikací podnětů ze zpětné vazby od žadatelů i podporou aktivit, které zájemcům pomohou s vyšperkováním jejich projektů a dobře napsanou žádostí o grant. Podzimní nabídka je navíc opět bohatá, zaměřujeme se v ní především na podporu péče o ohrožené skupiny, tradičně chceme pomoci biodiverzitě a mám radost, že již potřetí nabízíme zahraničně–pobytové stipendium aktivním středoškolačkám a středoškolákům s kreativními nápady na udržitelné projekty, které se projeví pozitivní změnou v regionech.“