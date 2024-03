Naše stopy v NATO tentokrát zavedly zástupce odboru komunikace Ministerstva obrany a příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví do škol v Královéhradeckém kraji. Žákům mateřských a základních škol ve Vrchlabí a v Pecce představili tento projekt a vysvětlili jim také význam našeho 25 let trvajícího členství v Severoatlantické alianci.

Naše stopy v NATO zavítaly do Krkonoš | Foto: Archiv

Snad každé dítě si umí představit význam slov voják a armáda. Pro mnohé z kluků se bojovník v maskáčích s moderní výzbrojí může stát dokonce vzorem síly a odvahy. V tomto směru je ale Agentura vojenského zdravotnictví poněkud jiná. Vojenský lékař, sestra, nebo psovod nejsou zrovna typickými válečníky, přesto jsou nezbytnou součástí armády. Jsou všude tam, kde jsou vojáci a překvapivě se s nimi mohou setkat i civilisté, aniž by tušili, že jim pomocnou ruku podal několikanásobný válečný veterán.

V rámci projektu Naše stopy v NATO se tak děti dozvěděly, co obnáší práce vojenského zdravotníka, že vojenští veterináři se nestarají jenom o vojenské psy, ale i o zdraví vojáků a ostatních občanů České republiky, protože například kontrolují kvalitu potravin. Děti si mohly prohlédnout techniku a vozidla a vojáci jim ukázali to, co umějí nejlépe - základy první pomoci. „Příslušníci polních nemocnic, ale i ostatní vojenští zdravotníci plní své povinnosti nejen v uniformě, ale jsou platnou součástí českého zdravotnictví. Armáda České republiky má v současné době dvě polní nemocnice a k nim patří zkušení lékaři, sestry a záchranáři. Sídlo polních nemocnic je v Hradci Králové. Naši zdravotníci ale nesedí v kasárnách a nečekají na rozkaz, musí si udržovat svoje odborné znalosti a dovednosti a to jde nejlépe prací. Proto je najdete ve více než padesáti zdravotnických zařízeních a všech lékařských záchranných službách napříč celou republikou,“ vysvětlil vrchní praporčík 6. zdravotnického praporu praporčík Lukáš Dostál.

Udržet pozornost dospívající mládeže jenom povídáním může být občas náročné. Co ale vždy spolehlivě funguje na všechny věkové kategorie, jsou vojenští psi. Psovodi a jejich čtyřnozí parťáci z Centra vojenské kynologie jsou tak zaručeným tahákem ukázek. Perfektní disciplínu vojenských psů, schopnost najít drogy, munici nebo výbušniny a přitom se lusknutím prstu proměnit v domácího mazlíčka, to si nenechají ujít žáci ani učitelé. „V Centru vojenské kynologie v Chotyni se věnujeme nejenom výcviku psů, ale také jejich psovodů. Ti dva spolu musí tvořit sehraný pár, psovod musí umět číst v chování psa a pes musí svému pánovi naprosto důvěřovat. Tato souhra pak může doslova zachraňovat životy ostatních,“ řekl psovod rotný Jiří Martinec.

Školy a děti v Královehradeckém kraji navštěvují vojáci Agentury vojenského zdravotnictví pravidelně. Nejinak je tomu i v ostatních regionech. „To, že se děti mohou setkat s vojákem, prohlédnout si vybavení a techniku, je pro ně bezesporu velký zážitek. V rámci výuky se věnujeme například zdravovědě. Díky vám si to děti mohly opravdu vyzkoušet a jsem moc ráda, že to zvládly jak ty starší z druhého, tak i ty z prvního stupně,“ konstatovala Věra Pavlová ředitelka Mateřské a Základní školy Pecka.

Projekt Naše stopy v NATO Ministerstva obrany představuje dětem nejenom Armádu České republiky, ale vysvětluje i význam našeho členství v NATO. Vstupem do NATO Česká republika získala jistou pozici pro svou obranu a suverenitu, kterou garantuje mezinárodní společenství. I děti základní školy si velmi dobře uvědomují napjatou bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě. Naše mezinárodní smlouvy a závazky nás vedou k tomu řešit konfliktní situace ne přímou konfrontací, ale diplomatickou cestou. Tímto projektem jim chceme mimo jiné připomenout, že ne nadarmo je Armáda České republiky dlouhodobě jednou z nejdůvěryhodnějších institucí. Bez podpory veřejnosti se jako armáda neobejdeme a ta začíná už u těch nejmenších.

majorka Lada Ferkálová