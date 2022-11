Kolik už padlo lidí, z některých jsou mrzáci. Zažívají třetí válku, zatím ne světovou. Přibývají hromadné hroby, prezident je vyčerpaný, unavený, ale jeho duchovní síla je obrovská. Je potřeba dát Ukrajině peníze, potřebují se připravit na zimu, opravit střechy, okna, topení. Většina uprchlíků se chce vrátit do své vlasti. A to nejdůležitější Ukrajina chrání Evropskou unii před válkou, Putin by chtěl Polsko, nás… V roce 1968 by mě nenapadlo, že bych mohla milovat nějakou sovětskou republiku a stalo se neuvěřitelné, pomáhám všemi způsoby Ukrajině.