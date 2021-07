/FOTO/ Nenápadná, avšak krásná vesnička Neratov v Orlických horách v sobě skrývá unikátní barokní chrám, jenž těsně před revolucí stál na prahu zkázy. Od roku 2006 má kostel Nanebevzetí Panny Marie skvostnou skleněnou střechu. Dnes je chloubou okolí i vyhlášeným poutním místem, stačilo ovšem málo, a vzácná budova i obec mohly zaniknout.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. | Foto: Drahomír Koželuh

Za znovuzrozením i návratem lidí do česko-polského pohraničí stojí páter Josef Suchár. Když poprvé uviděl poutní kostel, jednalo se o ruinu, kterou všichni pohřbili. Při modlitbě v polorozbořeném svatostánku slíbil, že udělá vše pro to, aby se výjimečnou stavbu podařilo zachránit. A povedlo se. S pomocí dalších lidí se farář rozhodl prostor proměnit v nevšední komunitní místo. Obec se tak dostala z nejhoršího a postavila se zpět na vlastní nohy. Kostel vyniká zejména svou kompozicí, průčelí se dvěma věžemi shlíží do údolí Divoké Orlice. Od roku 1990 se v něm znovu pořádají bohoslužby.