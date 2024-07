Otevřený dopis starostovi Vrchlabí, panu Ing. Janu Sobotkovi

Autor: Nespokojený občan města Vrchlabí, který se chce vyjádřit k aktuálnímu dění ve městě.

Věc: Zhoršující se situace ohledně bezpečnosti na veřejných prostranstvích, nárůst kriminality, zvýšený pohyb a počet sociálně nepřizpůsobivých v našem městě.

Vážený pane starosto,

rozhodl jsem se vás oslovit i vzhledem k tomu, že na vašich stránkách k tomu občany přímo vybízíte:

„Žijete v našem městě či regionu, nebo jste navštívili a máte podnět k tomu, co bychom měli změnit? Napište mi.“

Vzhledem k tomu, že mám město Vrchlabí rád, žiji tady, narodil jsem se zde, mám k městu vztah a chci zde budovat své zázemí, založit rodinu a trávit zde svůj život, oslovuji vás v naději ke změně k lepším zítřkům.

Vím, že tato idea může být poněkud naivní, ale vzhledem k tomu, že situace ohledně následujících problémů se stále nemění, ba naopak se zhoršuje, nevím již na koho se obrátit.

Město Vrchlabí bylo po dvě desetiletí po sametové revoluci relativně bezpečným místem pro život. Nikdo se nemusel bát své malé děti vypustit ven a nechat je hrát si s ostatními dětmi na sídlišti, nebo je nechat nasednout na kolo a jet na fotbalové hřiště, kde si mohli celé odpoledne kopat do balónu. Nikdo se nemusel bát dát dítěti peníze a poslat jej pro drobný nákup k sobotnímu obědu. Nikdo se nemusel bát jít v podvečer projít do parku a nadýchat se čerstvého vzduchu. Nikdo se nemusel bát vyjít ze dveří ven.

Toto ale již dnes, v roce 2024, není pravdou.

Dnes nemůžete beze strachu poslat své dítě ven, jelikož neujde ani pár metrů a narazí na opilce, bezdomovce, nebo feťáka, který bude chtít po dítěti „cigáro“, nebo „prachy“, které mu dítě ze strachu vydá. Dnes nemůžete beze strachu poslat své dítě ven, aby na kole dojelo na fotbalový stadion, jelikož po silnicích se honí šílenci nedbající na předepsanou maximální povolenou rychlost. Přechody jsou nepřehledné, nebezpečné, k nehodě to vyloženě vyzývá. Úsekové radary, případně reaktivní semafory jsou dnes již běžnou výbavou tam, kde je to třeba. A že to ve Vrchlabí třeba je. Úseků, kde by se tato zařízení měla instalovat, je ve Vrchlabí mnoho. Rád poskytnu seznam lokalit, ale věřím, že o nich sami víte.

Dnes nemůžete beze strachu zavítat do zámeckého parku, a to ani ve dne, natožpak podvečer, jelikož budete procházet kolem komentujících alkoholiků, nebo bezdomovců, kteří vás v klidu projít nenechají. Když budete mít „štěstí“, potkáte i feťáka, který použitou stříkačku pohodí někam do křoví, kam buď zaběhne v lepším případě váš pes, v horším případě vaše dítě. Počet bezdomovců, opilců a feťáků se ve městě Vrchlabí zvyšuje. Každým týdnem potkávám nové a nové zarostlé tváře, které se nám před domem hrabou v přetékajících popelnicích.

Město Vrchlabí financuje projekt „Vrchlabí Žije!“, který se zaměřuje na zatraktivnění města pro turisty a případně láká nové zájemce o bydlení ve Vrchlabí. Kontraproduktivně ovšem dochází k opačnému efektu, kdy turisté místo toho, aby obdivovali a fotili zámek a historické budovy v centru, fotí spící bezdomovce na lavičkách kolem. Opravdu všeříkající vizitka našeho města.

Bezpečnostní situace ve městě není dobrá, bohužel se tak setkáváme s častějšími problémy a větším pohybem „lidí bez přístřeší“ a dalších pochybných osob po městě. Kontrola, či vykázání těchto individuí z veřejných prostranství ze strany Městské policie sice probíhá, ale nedostatečně. Pokud je problémem to, že je policistů málo, prosím, navyšte jejich počet. Dříve se tito jedinci a skupiny „schovávali“ v útrobách starých nepoužívaných budov vlakového nádraží. Dnes jsou ale na lavičkách na náměstí T. G. M., před bytovými domy, na autobusových zastávkách, v útrobách obchodních domů, kde nemají v úmyslu nic zakoupit, ale spíše ukrást, nebo se tam jen ohřát.

Počet krádeží nejen z obchodů, ale i ze soukromých pozemků, ze soukromých objektů, ze zahrad a zahrádek, či přímo z ulice (stačí si prohlédnout několik příspěvků občanů města Vrchlabí na sociálních sítích), také neustále stoupá. To, že se jedná o přestupek do 10 tisíc Kč by v tuto chvíli nemělo hrát roli. Roli hraje to, že jsou zde lidé, kteří jsou ochotni ukrást cokoliv, jen aby si mohli koupit další lahev, nebo další dávku drogy.

Ačkoliv nejsem odpůrce humanitární pomoci, ani sociálních služeb pro občany, mám pocit, že ve Vrchlabí je jedna instituce, která nabízí ušlechtilou službu za neskutečně nebezpečnou cenu. Tou institucí je služba „Sociální rehabilitace“, která nabízí pomáhat zmírnit dopady nepříznivé sociální situace osob od 15ti let věku na území ORP Vrchlabí, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osob v krizi a osob bez přístřeší. Jejich cílem je pomoci získat těmto osobám potřebné kompetence ke zvládání své nepříznivé situace a dosáhnout co největší možné míry samostatnosti.

Toto se ale v realitě vůbec neděje. Realita je taková, že se o této službě dozvěděli bezdomovci, opilci a feťáci z Královéhradeckého kraje (převážně ze Dvora Králové nad Labem a Hostinného) a rozhodli se této nabídky využít. Nechci znevažovat práci sociálních pracovníků, nicméně jejich ušlechtilý cíl se naprosto míjí účinkem. Do společnosti se žádný z probíraných subjektů znovu nezapojuje, naopak zůstávají na okraji společnosti, bez jakýchkoliv povinností a spíše si užívají zdarma nabytých benefitů.

V odstavci o využívání služby je uvedeno: „Každá osoba, která se stane uživatelem služby Sociální rehabilitace má jednoho pracovníka, se kterým se pravidelně setkává. Pracovník pomáhá ke stanovení a dosahování cílů a priorit, které chce uživatel naplnit. Podpora má podobu rozhovorů, doprovodů nebo nácviků dovedností“ Nevidím nikde žádnou snahu o dosahování nějakých cílů a priorit, jako je třeba začlenění do společnosti, či alespoň pokus o aktivitu směrem k zvelebování města.

Toliko k ušlechtilosti programu „Sociální rehabilitace“, kterému „vděčíme“ za většinu těchto problémů.

Tážu se vás, jaký je přínos této služby pro občany města Vrchlabí? Proč je tato služba poskytována ve městě, které trpí nedostatkem sociálních pracovníků a nedostatkem strážníků městské policie, kteří by mohli tyto lidi usměrňovat? Jak chcete s touto situací nakládat? Hodlá město proplácet škodu způsobenou na soukromém majetku občanů?

Nad situací není radno mávat rukou. K násilnému útoku nožem již ve Vrchlabí v květnu roku 2023 došlo. Jen se štěstím nedošlo ke smrti napadeného. Mezitím zde vesele pobíhá další zfetovaný člověk, který u sebe nůž evidentně nosí, a pod vlivem pervitinu pokřikuje na kolemjdoucí, že je pobodá. Budeme čekat na to, až se to doopravdy stane? To je opravdu nutné řešit následky, místo toho, abychom zajistili prevenci?

Rád bych dal vzpomenout na obecně závaznou vyhlášku města Vrchlabí č. 5/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Její znění ve zkratce uvádím zde:

Na území města Vrchlabí se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na těchto veřejných prostranstvích:

a) náměstí T. G. Masaryka,

b) náměstí Míru,

c) Evropské náměstí,

d) Zámecký park,

e) Krkonošská ulice,

f) v okruhu 100 metrů od budov škol a školských zařízení,

g) na zastávkách a krytých čekárnách zastávek veřejné hromadné dopravy,

h) park „U Zámečku“ (pozemky pare. č. 1366/1, 1366/2, 2694, 1367/2 a 1367/3, vše k. ú. Vrchlabí)

i) Nádražní ulice.

Tato vyhláška je zdá se mi vytvořena spíše pro „jistotu“, aby to někde bylo napsáno, ale realita je jinde. Spíše mi přijde, že vypsané lokality jsou návodem pro opilce, kde se mají scházet. Další citací z této vyhlášky bych chtěl naznačit, že její podstata může být pozitivní, ale její vyznění v aktuálním kontextu dění, je spíše úsměvné.

Cituji vyhlášku: „Předmětem a cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Vrchlabí vymezit některá veřejná prostranství, na kterých se pro rozpor s dobrými mravy zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a vytvořit tak opatření směřující k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména mravního vývoje dětí a mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu města.“

A přesně ta poslední věta ohledně opatření směřujícího k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů a zejména mravního vývoje dětí a mládeže, se zde tak úplně neděje.

Často se musí děti po hlavní ulici jdouc ze školy vyhýbat opilcům rozšafně si to štrádujících hlavní ulicí. Často musí děti čekajíc na autobus domů sdílet zastávku s páchnoucími bezdomovci, kteří zrovna našli vhodný úkryt před deštěm. Často se musí rodiče odklánět od dobrého úmyslu nechat jít děti samotné ze školy domů a takový průchod parkem, to je úplné tabu. Často musí rodiče dětem předškolního věku vysvětlovat co je to za lidi, proč vypadají jak vypadají, proč pijí tolik alkoholu a proč vlastně nepracují. „Často“ se bude postupně měnit na „neustále“. Pojďme změnit „často“ na „nikdy“.

Apeluji na vás, jako na mnohaletého starostu města, pane Sobotko, vždyť kdo jiný, než vy, musí tyto negativní změny vidět? Kdo jiný, než vy, by s tímto mohl něco dělat?

Doporučte řešení, vyzvěte správné lidi a správné instituce, angažujte se prosím v této problematice. Nejsem sám, kdo sdílí tento názor. Ve Vrchlabí a okolí žije velké množství lidí, které můj názor sdílí a kterým není lhostejný vzhled našeho města. Lidé, kterým není lhostejná bezpečnost jejich dětí a jich samotných. Jsme lidé, kteří chtějí žít alespoň ve Vrchlabí v míru. Zamezme společně zhoršování bezpečnostní situace v našem městě. Pojďme s tím něco dělat. Rád vás podpořím v jakékoli akci, která proti tomuto vystoupí a přinese změnu.

S vírou v lepší budoucnost,

nespokojený občan města Vrchlabí

Odpověď vedení města Vrchlabí na otevřený dopis

Vážený občane, reagujeme na Váš otevřený dopis, ve kterém jste se podělil o své obavy a názory týkající se situace ve městě Vrchlabí. Velmi si vážíme zpětné vazby od našich občanů a proto bychom rádi reagovali na některé z Vašich připomínek a nabídli další vysvětlení.

Bezpečnostní situace

V první řadě nás mrzí, že máte pocit, že bezpečnostní situace ve městě je alarmující. Vedení města pravidelně monitoruje bezpečnostní situaci a spolupracuje s místní policií. Na jednáních bezpečnostní rady města i ve zprávách o stavu veřejného pořádku opakovaně zaznívá, že bezpečnostní situace ve Vrchlabí se nijak neliší od okolních měst.

Vaše obavy ohledně nárůstu kriminality a pocity ve změně bezpeční situace bereme vážně. I když statistiky naznačují, že počet trestných činů ve městě se drží dlouhodobě na srovnatelné úrovni s okolními městy, rozumíme, že osobní zkušenosti mohou vyvolat jiný dojem. Zvážíme posílení pochůzkové činnost v exponovaných lokalitách, jako je náměstí T. G. M., Zámecký park a autobusové nádraží a to i o víkendech. Městská policie také využívá kamerový systém k monitorování veřejných prostor a v případě závadného jednání zasahuje a problémové jedince vykazuje. V případech, kdy je městská policie nedosažitelná se nebojte kontaktovat linku 158 - PČR.

Pro úplnost uvádíme výňatek ze zprávy o veřejném pořádku Policie ČR za rok 2023:

“Rok 2023 byl pro OOP Vrchlabí obdobný, jako rok 2022. Z hlediska dlouhodobého vývoje a rozložení kriminality v rámci ČR můžeme oblast Vrchlabí a okolí označit jako nadprůměrně bezpečnou. Během uplynulého roku nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku. Skladba trestné činnosti se vyvíjí. Konkrétně je nárůst kybernetické trestné činnosti, běžné tr. činy spojené s dopravou (maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky) jsou samozřejmě spojené se zvýšenou aktivitou policistů v terénu. Tím myslím, že policisté jsou na tomto úseku velmi aktivní, toto dokládá i tabulka zjištěných přestupků v dopravě.”

Trestné činy v roce 2022 a 2023:

Počet trestných činů: 2022: 218 | 2023: 226 +8 skutků (nárůst o 3,67 %)

Majetková trestná činnost: 2022: 85 | 2023: 101 +16 skutků (nárůst o 18,82 %)

Krádeže vloupáním: 2022: 16 | 2023: 23 +7 skutků (nárůst o 43,75 %)

Sociální služby

Co se týče služby „Sociální rehabilitace“, tato služba je spolufinancována Královéhradeckým krajem a byla ve Vrchlabí zřízena v roce 2015 na základě potřeby se o tyto spoluobčany aktivně starat a pomáhat jim v těžké životní situaci, protože v této době docházelo k nárůstu počtu sociálně vyloučených osob a jejich vlivu na okolí.. Jejím cílem je pomáhat lidem v nepříznivých životních situacích a minimalizovat tak dopady na ostatní spoluobčany.

Pro jistotu zmíníme “noclehárnu”, která je v provozu pouze v zimních měsících a to za přísných podmínek, zejména co se týče alkoholu a návykových látek. Přesto chápeme Vaše obavy ohledně efektivity této služby a rádi bychom zdůraznili několik faktů:

Naprostá většina klientů je z Vrchlabí či okolních spádových obcí, nikoli z Dvora Králové nebo Hostinného, jak uvádíte.

Služba pomáhá lidem získat potřebné kompetence ke zvládání jejich situace a dosáhnout co největší možné míry samostatnosti. Několik klientů se úspěšně začlenilo zpět do společnosti, našlo si bydlení a práci.

Spolupráce s odborníky: V letošním roce vznikla pracovní skupina věnující se prevenci rizikových jevů, která spolupracuje s policií, psychiatry, adiktology a střediskem RIAPS v Trutnově.

Statistika služby Sociální rehabilitace a jejích klientů:

2020 – 22 klientů Vrchlabí, 14 klientů okolní obce v rámci ORP (ORP je zkratka pro obec s rozšířenou působností, zahrnující oblast 16 obcí)

2021 – 27 klientů Vrchlabí, 8 klientů okolní obce v rámci ORP, 2 klienti mimo ORP (Slovensko – dlouhodobě žijící a pracující ve Vrchlabí)

2022 – 19 klientů Vrchlabí, 14 klientů okolní obce v rámci ORP

2023 – 29 klientů Vrchlabí, 10 klientů okolní obce v rámci ORP

Prevence a veřejné povědomí

Pracovnice sociální rehabilitace zorganizovaly přednášky pro veřejnost na téma alkoholismus a bezdomovectví, besedy pro základní školy a den otevřených dveří ve středisku sociální rehabilitace. Tyto aktivity měly za cíl zvýšit povědomí o fungování služby a nabídnout prostor pro dotazy a připomínky od veřejnosti. Bohužel se tyto aktivity setkaly s minimálním zájmem veřejnosti.

Opatření a spolupráce

Chceme Vás ujistit, že nám záleží na bezpečnosti a pohodě našich občanů i turistů. Jsme si vědomi, že přítomnost lidí bez přístřeší a uživatelů návykových látek může být nepříjemná, a snažíme se tuto situaci řešit s ohledem na práva všech občanů. Městská policie a další instituce pravidelně monitorují exponované lokality a zasahují v případě potřeby. Přesto je důležité si uvědomit, že tyto osoby mají svá práva a nemohou být zcela izolovány.

Výzva k dialogu

Jsme připraveni diskutovat o dalších návrzích a připomínkách a hledat společná řešení. Pokud byste měl zájem o osobní setkání, rádi Vám poskytneme další informace a vyslechneme Vaše podněty.

Věříme, že společně můžeme dosáhnout pozitivních změn ve městě Vrchlabí. Děkujeme Vám za Váš zájem a ochotu spolupracovat.

S pozdravem,

Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí