Nový ředitel školy Jaroslav Pleva přivítal nové prvňáčky. Co nejlepší známky popřál žákům místostarosta Michal Vávra. Třídní učitelky seznámily rodiče s rozvrhem školy, včetně testování na covid 19. Žáci také plnili první školní úkoly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.