Přestože venku není počasí nic moc, nemusíte nutně sedět doma. Stačí, když sednete do auta a přes Rtyni v Podkrkonoší zajedete na Odolov. Auto nechte poblíž památníku osvobození z roku 1945 a udělejte si krátkou procházku po okolí.

Podzimní procházka okolo Rtyně v Podkrkonoší. | Foto: Richard Švanda

Cestou k odolovské věznici uvidíte nejenom "chlupaté" stádo skotu, ale v pestrobarevné krajině na vás ze všech stran vykouknou střílny československého předválečného opevnění. O bunkry se tu starají spolky vojenské historie, které je vracejí do původního stavu, takže to v některých případech vypadá, jako by bunkry vojáci opustili teprve nedávno.