Renesanční zámek Častolovice

Renesanční zámek ČastoloviceV srpnu v sobotu 17.8. navštívili členové Klubu vozíčkářů renesanční zámek, jehož majitelkou je hraběnka Sternbergová. Na zámku mají schodišťovou plošinu pro vozíčkáře. Jen 2 z naší skupiny poznali, co to je, když se plošina porouchá po ukončení prohlídky. Za asistence několika zámeckých průvodců a jednoho trutnovského návštěvníka se oba dostali zpět do přízemí. Prohlídka zámku se zúčastněným líbila a průvodkyně byla velmi ochotná. V zahradách zámku je i zajímavá Mini-ZOO, kterou většina po chutném obědě v zámecké restauraci ráda navštívila.

Luďkův svátek

Ve středu 21.8. si Luděk přál oslavit v Klubu svůj svátek. Každý si pro něj připravil malý dárek.

P. Špringr s dravci

Ve středu 4.9. přijel vzácný host, starosta Rtyně v Podkrkonoší, p. Špringr se svými miláčky – výrem velkým a setrem irským. Jediný, kdo neměl ze zvířecí návštěvy radost, byla farní kočka Beruška. P. Špringr z počátku pohovořil o Rtyni v Podkrkonoší, o Jestřebích horách a o tom, co se jim ve Rtyni podařilo. Následně pro ty, co p. Špringra již na faře zažili, přivedl své svěřence všem ukázat. Je zajímavé pozorovat, že i handicapovaní lidé si rádi pohladí jemná pírka výra velkého.

Kudowa Zdrój

Navzdory ohlášenému deštivému počasí se někteří členové klubu vozíčkářů vypravili na výlet za nákupy a ochutnáním smažených pstruhů do Polska v sobotu 7. září. Na tržnici je provázel mírný déšť, jen trochu chladnější. V rybárně se najedli venku u stolů pod deštníky. Setkali se však s méně ochotným personálem, na příští rok chtějí vyzkoušet ještě jinou rybárnu.

Oslava Honzových narozenin

Na středu 11.9. si členové Klubu připravili oslavu narozenin ředitele Honzy. Během roztopení grilu pod bukem došlo k předání dárků a již se všichni těšili na grilované maso. Při jídle se plánovala návštěva restaurace U Bulánka v Batňovicích na příští rok.

P. Grus – promítání

Ještě ve středu 18.9. přišel jako host do Klubu p. Grus, Trutnovák, jenž se proslavil kresbou komiksů (např. knížka Drak nikdy nespí, kde s Džianem Rabanem a Vojtěchem Maškem zachytil historii vzniku města Trutnova a co tomu předcházelo) a ilustracemi mnoha knížek (B. Hrabal, J. Durych, L. Fuks, J. Jedlička, K. Poláček, J. Hašek). Nám představil ilustrace knížky J. Foglara o Rychlých šípech. Jeho ilustrace jsou velmi zdařilé a některé překvapilo, že je maloval kvašem a co lepšího – i akvarelem. A malovat akvarelem barevné obrázky – komiksy doopravdy vyžaduje nemalý talent i malířské umění. Beseda probíhala na téma Foglara a maleb. Na závěr Marys předvedla p. Grusovi co kdysi malovala a v poslední době v Klubu s asistentkami. Beseda byla nad očekávání velmi příjemná a někteří dokonce projevili zájem o francouzské vydání knihy Drak nikdy nespí.

Tím se již přichystají na podzimní akce – venku již ranní teploty byly blízké mrazíkům. A akcí na podzim až do vánoc je v plánu také dost – v říjnu proběhnou i dvě ochutnávky a návštěva veteránů nejen ze Dvora Králové.

Jan Roček