Florbalová čtyřiadvacetihodinovka (F24h) se uskutečnila od 28. prosince od 12:00 do 29 prosinece 12:00. Pořadatelem byla TJ Sokol Dolní Kalná, hrálo se v místní historické sokolovně (v roce 2024 se bude slavit 100 let od její výstavby).

Florbalová čtyřiadvacetihodinovka v Dolní Kalné | Foto: Vojtěch Klůz

Hlavním organizátorem a otcem nápadu byl Vojta Klůz (26 let) - hlavní trenér florbalu v Dolní Kalné, člen vedení Sokolu DK.

Hrálo se nepřetržitě 24 hodin od oběda do oběda, 3 na 3 na malé branky bez brankářů, protože by se brankáři nestačili převlékat. Zúčastnilo se celkem 64 hráčů, z toho 13 děvčat a žen. Nejmladšími účastníky byli prvňáčci z kategorie nejmladších žáků ve věku 6 - 7 let. Hrálo se v dvouhodinových blocích podle kategorií.

Organizátoři měli obavy, aby rodiče dovolili dětem zapojit se do hry i přes noc. Skutečnost byla opačná - rodiče se nechali vtáhnout atmosférou a to až tak, že po 20. hodině první den jim musel být mimořádně vyhrazen půlhodinový blok, aby si rodiče zahráli. Někteří z rodičů drželi florbalku v ruce poprvé v životě. Hráli žlutí proti modrým, konečné skóre bylo 629:812, takže padlo celkem 1 441 gólů, což prakticky přesně znamená průměrně 1 gól za minutu. Zúčastnili se hráči z Dolní a Horní Kalné, Olešnice, Ždírnice, Čisté u Horek, Horek u St. Paky, Studence, Zálesní Lhoty, tzn. okolních obcí. Všichni účastníci obdrželi pamětní medaili.

Prakticky všichni zúčastnění hráči pravidelně docházejí na florbalové tréninky do sokolovny v DK a účastní se různých florbalových turnajů po celé republice. Smyslem akce bylo vyzkoušet, jestli takto náročnou a trochu bláznivou výzvu zvládneme, ale také umožnit setkání všech našich hráček, hráčů, rodičů, trenérů, kamarádů mezi sebou - ve všech akcích se Sokol snaží vytvářet prostor pro setkávání, přátelství a diskuzi.

Benefiční rozměr akce a obdarovaná osoba byli navrženi samotnými mladými hráči. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl přes 6,5 tis. Kč - celá částka byla věnována jedenáctileté Aničce Zachové ze Studence, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a je upoutána na lůžko. Částka je příspěvkem na speciální sedačku do auta, která ji umožní pohodlně se dostat z vozíku do auta a bezpečně cestovat. Po úspěchu této akce organizátoři nevylučují zopakování příští rok a možná i založení nové tradice.

Vojtěch Klůz, Tomáš Novák