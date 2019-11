Zdálo se to až nemožné, ale skutečně nastal ten den - premiéra nového divadelního představení Tchýně na zabití scénáristy Jakuba Zindulky pod režijní taktovkou Heleny Šlaisové.

Ve 14 hodin jsme se sešli v divadle, abychom včas připravili scénu, kostýmy, rekvizity a naladili se na ten dlouho očekávaný premiérový okamžik. Opona se zavřela a už lehce po 15. hodině začali přicházet první nedočkaví diváci, aby si vybrali ta nejlepší místa. V zákulisí zatím stoupalo napětí, jestli vše klapne jak má a diváci uvidí slibovanou bláznivou řachandu s duchařskými prvky.

Krátce po 16. hodině zaplněným sálem zazněl první gong a šum více než stovky diváků v hledišti by se dal přirovnat k zvukům včelího úlu. Po třetím gongu bylo ale v sále napjaté ticho. Pak diváci zaslechli první tóny veselé hudby a opona se začala otvírat. Již od prvních dialogů se sálem nesl pobavený smích, a to je přesně to, co nás herce žene k lepším a lepším výkonům. První část představení sklidila aplaus a diváci využili krátké přestávky k občerstvení v přilehlé restauraci. My jsme zatím rychle upravili scénu, vyměnili kostýmy, upravili make-up a už se znovu rozezněl gong.

I v druhé půli dali diváci průchod emocím a nebáli se zasmát. Po téměř dvou hodinách byla jako mávnutím kouzelného proutku premiéra za námi. Diváci se skvěle bavili a nám byl odměnou veliký aplaus, gratulace i květiny. Část napětí z nás opadla, ale věděli jsme, že musíme znovu nabrat síly na druhé představení. Živě jsme v přísálí u dobrého jídla diskutovali o tom, co udělat lépe a na co si dát pozor. Čas utekl velmi rychle a už bylo třeba připravit se na večer. Téměř přesně podle plánu v 19:35 zazněl první gong. Ještě náš malý rituál a jdeme na to.

Hudba zní, atmosféra houstne, opona se otvírá a na jevišti je vidět tutéž scénu jako odpoledne. S tím rozdílem, že v hledišti sedí úplně jiní diváci. Povede se tohle představení jako první? Nezapomeneme něco? Jací budou? Budou se také smát? Bude je to bavit? To jsou otázky, které se nám honí hlavou těsně před první replikou. Po dvou hodinách již známe i odpovědi. Dalších více než 100 diváků se skvěle bavilo a my jsme na konci sklidili opět veliký aplaus. Opona se zavřela, v hledišti to ztichlo a mohlo by se zdát, že je po všem. Ale ještě není, ještě je třeba scénu uklidit, složit kostýmy a hlavně – oslavit to, že po téměř devíti měsících intenzivního zkoušení se zrodilo úsměvné a vtipné představení, kterým budeme rádi bavit další a další diváky.

Těm premiérovým děkujeme za hojnou účast, příjemnou atmosféru a závěrečný potlesk, a to celé hned dvakrát. Řečeno slovy mistra: „Tohle jsme opravdu nečekali.“

Za DS Tyl Slaná, Martina Kynčl Wittmayerová