Obracím se na vás nejen jako občan Libereckého kraje a občan žijící v místní části obce Poniklá – Přívlaka, ale i jako zastupitel obce Poniklá, kterým jsem nepřetržitě více jak 20 let, tedy 6. volební období.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Již několik měsíců trvající jednání rady obce Poniklá s odborem dopravy Libereckého kraje ohledně plánované rekonstrukce mostu na krajské silnici 290 (Poniklá – Kořenov) nepřineslo pozitivní závěr, který by umožnil občanům žijícím v místní části Přívlaka úlevu v dopravní obslužnosti spočívající ve vybudování náhradního – provizorního mostu pro osobní vozidla přes Jizeru po dobu rekonstrukce mostu stávajícího. Ptám se Vás tedy proč se tak nestane, když jinde při obdobných opravách je to samozřejmostí? Zastupuji cca 250 občanů, kterých se tato skutečnost negativně dotkne. Mnozí z nich denně dojíždějí vlastními vozy do zaměstnání a nehodlají se smířit s tím, že by měli používat objízdnou trasu směr Vysoké nad Jizerou – Jablonec nad Jizerou – Poniklá v celkové délce přesahující 25 km, kterou navrhuje krajský odbor dopravy. To je denně navíc 50 km strávených na cestě za prací, z které tito občané poctivě odvádějí daně státu a Vy, pane hejtmane jste v podstatě také jejich zaměstnancem.