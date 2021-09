Parlamentní víkendové setkání.Zdroj: archiv Matěje VoňkyPozoruhodnou třešinkou na pestrém programovém dortu, servírovaném na našem víkendovém setkání, se bezesporu stalo slavnostní zahájení Duálního studia americké maturity. I u něho byli přítomni naši letošní vzácní debatní hosté a odborníci na školství: Jana Berkovcová, Jiří Drahoš, Petr Just, Viktor René Schilke, Jan Sobotka, Arnošt Štěpánek a Martin Úlovec. Právě za nimi míří naše velké upřímné poděkování za přijaté pozváník nám a za jejich věcné a moudré podebatování na zadané aktuální téma.

Několik studentských přednášek, besed a výstupů zaměřených zejména na debatní dovednosti a fungování studentských parlamentů asamospráv prostřídaly dva klíčové programové body, a to živá debata na téma „Jak koronavirus ovlivňuje školství a jaký má vliv na psychiku dětí“ a potom také předvolební debata pozvaných zástupců politických stran (před nadcházejícími říjnovými volbami do PSPČR).

Předcházely mu sice několikaměsíční přípravy, alečas investovaný do nich se znamenitě zúročil. Setkání si pochvalovalovšech bezmála 50 účastníků a někteří jeho přátelskou atmosférudokonce označili za téměř rodinnou…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.