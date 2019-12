První akcí, kterou jsme pořádali, bylo divadelní představení souboru Studio DS Podio Semily, kteří k nám do Slané přivezli komedii Tři v tom. Semilští divadelníci si pod vedením režisérky Anežky Buriánkové připravili komedii říznou, taliánsky prostořekou a úměrně lechtivou. Představení poctivě dodržovalo všechna pravidla commedia dell'arte, což není šálek kávy pro každého. Přesto většina diváků odcházela velmi spokojená a mnohdy s rozšířenými obzory o tomto ne tak často uváděném žánru.

Souboru ze Semil ještě jednou děkuji a snad se nám podaří domluvit také další návštěvy v našem divadélku. Událostí měsíce října byla premiéra našeho nového divadelního představení Tchýně na zabití. Ve hře účinkují Marie Farská, Martina Kynčl Wittmayerová, Tomáš Kužel a Zdena Krejčí. Představení režíruje Helena Šlaisová, pro kterou je to další režijní počin po velice úspěšném představení Účel světí prostředky, který se dočkal dvou desítek repríz. Také toto nové představení mělo už na premiéře velice kladné ohlasy od více než dvou stovek přítomných diváků. A další více než tři stovky pobavených diváků už zhlédly zájezdová představení v říjnu a listopadu.

Zájezdy máme naplánované také na celý rok 2020 a jistě nejen já bych si moc přál, aby nám diváci zachovali stejnou přízeň jako doposud a na představeních po blízkém i vzdáleném okolí nám vždy pomohli vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Třetí podzimní akcí bylo listopadové představení Lučanského divadelního spolku, který divákům nejen ze Slané přivezl detektivní komedii Do hrobky tanečním krokem. Představení, jehož děj se odehrával jednoho podzimního večera v rozpadající se knihovně gotického sídla, režírovala zkušená Jana Kouřilová. Lučanský spolek divadelní patří k našim stálým hostům. Od roku 2014 se jednalo již o čtvrtou návštěvu.

Všechny detektivní komedie lučanských divadelníků mají svůj specifický styl, který si diváci často oblíbí a každé nové představení je pro ně vyhledávanou zábavou. A ani ve Slané tomu nebylo jinak – většina diváků znala soubor z předešlých vystoupení. Také lučanským děkuji za návštěvu a věřím, že u nás soubor ani tentokrát nebyl naposled. Po představeních spíše pro dospělého diváka jsem na prosinec hledal představení pro děti, které by bylo už takovým prvním malým dárkem k blížícím se vánočním svátkům. A přesně to jsem našel v pohádkovém představení Sněhurka a sedm trpaslíků, které si pod vedením režisérky Veroniky Sádkové připravili ochotníci z Divadelního spolku J.K. Tyl z Lomnice nad Popelkou.

Na malé i velké diváky čekalo veselé a nápadité zpracování známé pohádky na motivy bratří Grimmů, ve které se mísí pohádkové kouzlo, napětí a neobyčejná odvaha. Nejen děti jistě zaujalo také to, že pohádkové hrdiny viděly na vlastní oči, a ne pouze z televizních obrazovek, jak je o Vánocích obvyklé. A co víc – na závěr si mohly udělat společnou fotku třeba právě se Šmudlou, princem, zlou královnou nebo samotnou Sněhurkou. Moc děkuji souboru z Lomnice nad Popelkou a doufám, že se nám opět podaří domluvit další spolupráci. Byly to velmi intenzivní čtyři měsíce. Bylo to mnoho hodin práce. Nemůžu jmenovat všechny, kdo se podíleli na přípravě všech podzimních akcí, ale vyzdvihnout bych chtěl hlavně Jitku Kvardovou, Ivanu Zábranskou a Marcelu Hubenou, které byly vždy a ve všech případech ochotné pomoci s přípravou a vždy měly milý úsměv a vlídné slovo pro všechny hostující soubory a všechny diváky, kteří se rozhodli k návštěvě našeho slánského divadélka. A také pro mě, když jsem čas od času ztrácel energii a sílu.

Je úžasné vědět, že jsou lidé, na které se dá vždy spolehnout! Moc jim děkuji a pevně věřím, že společně zažijeme ještě hodně zábavy a radosti z radosti druhých. Dále děkuji starostce obce Slaná paní Ivetě Pěničkové, protože bez ní by nebylo kde hrát. Děkuji Láďovi Valentovi z obecního úřadu, protože bez něho by nebylo kde sedět. Děkuji Pavlovi a Míše z restaurace v KD Slaná, protože bez nich by nebylo co jíst a pít. A v neposlední řadě děkuji všem divákům našich akcí pořádaných v Kulturním domě ve Slané, protože bez nich by to nemělo smysl.

Radek Šmíd