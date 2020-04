Podpořme se navzájem

Ten umí to a ta zas tohle, to jsou slova Jana Wericha, které mluví za vše i v dnešní době. Vzhledem k aktuální situaci, kdy do Krkonoš nezavítá moc turistů, ztráty utrpí nejen provozovatelé hotelů a restaurací, ale i regionální výrobci, farmáři, řemeslníci a drobní podnikatelé.

Ilustrační foto | Foto: Archiv