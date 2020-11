Společné grilování na farní zahradě

Ve středu 12. srpna jsme opět grilovali. Je to mezi námi vozíčkáři oblíbená akce, protože máme rádi nejen jídlo. I počasí nám přálo, a tak nám nic nebránilo užít si hezké společné odpoledne.

Výlet do pivovaru Trautenberk

V sobotu 5. září jsme s klubem vyrazili na Pomezní boudy na návštěvu pivovaru Trautenberk. Místní sládek nám povídal o výrobě jejich piva a nakonec nám dal tři druhy na ochutnání. Podívali jsme se i do varny. V pivovarské restauraci jsme si dali vynikající oběd a spokojeni jeli domů.

Účast na půlmaratonu ABB

V neděli 6. září jsme prezentovali náš klub na půlmaratonu firmy, která je naším stálým sponzorem. Kromě nás tam byly i jiné neziskové organizace,. Organizátoři se nás mile ujali a někteří návštěvníci nás podpořili i koupí perníků, které doma vyrábí ředitel Jan Roček.

Oslava jmenin Luďka a narozenin Honzy

Ve středu 23. září jsme měli malou oslavu svátku vozíčkáře Luďka a narozenin ředitele Honzy. Oslavenci od nás dostali drobné dárky a na oplátku jsme od nich měli malé pohoštění. Při zákuscích, kávě i uvolněném povídání nám bylo hezky.

Výlet do muzea textilu ve Dvoře Králové

V sobotu 3. října jsme jeli do muzea textilu ve Dvoře Králové. Jak to vypadá, tak letos to byl šestý a zároveň poslední výlet. Tam nám paní Humlová povídala o potisku na látku modrotiskem, ukazovala nám formy a povídala o různých metodách potisku, jež se používaly časem od minulosti po současnost. A mohli jsme si také udělat potisk na trička. Součástí prohlídky bylo povídání i promítání paní Stehnové o výrobě vánočních ozdob, s možností jejich nákupu. Po návštěvě muzea jsme jeli do penzionu Za vodou, kde jsme si pochutnali na výtečné kachně s červeným zelím a bramborovými špalíčky.

Poslední společné letošní grilování

Protože bylo hezky a docela teplo, tak jsme se rozhodli ve středu 7. října zopakovat grilování, jelikož nám od minulého zbylo nějaké maso. Chvíli to vypadalo, že zmokneme, tak jsme se schovali do garáže, kde nebylo auto a bylo útulno. Jana, asistentka od Marys, donesla i burčák, takže nálada byla velmi dobrá. Opět jsme si tuto akci užili.

Klub se chystá na další akce, pokud vládní omezení volného pohybu skončí: setkání s Francouzskou aliancí na faře v Trutnově, kdy mohou proběhnout opětovné česko-francouzské Vánoce a na předvánoční posezení členů s rozdáváním dárků.

Jan Roček