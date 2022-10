Už první boudy naznačily dramatičnost posledního letošního závodu Radeč Cupu

Naším cílem je vytvořit hezké závody jak pro závodníky z celé ČR, tak hlavně pro místní sportovce a veřejnost. Přesto, že máme ve Vrchlabí podmínky přímo ideální, podobné závody nám tady chyběly a jsme moc rádi, že díky podpoře města, fotbalového hřiště a areálu Vejsplachy pro vás můžeme závody pořádat.

Start prvního závodníka se uskuteční v 9.30 hodin. Dopoledne bude probíhat závod pro běžce a canicross, po obědě odstartují dětské a juniorské kategorie. Pokud ještě nemáte natrénováno, jste srdečně zváni se za námi dorazit podívat. Předpokládaný konec závodu je ve 14 hodin.Závod má nově i kategorie pro děti a juniory – děti do 7 let poběží 500 m, junioři do 15 let běží běh na 1500 m. Běžecké kategorie poté doplní běh na 5 km a 10 km pro muže a ženy. Canicrossové kategorie jsou opět na 5 a 10 km, rozdělené na váhu psů: do 22,9 kg a nad 23 kg.

Díky našim skvělým sponzorům se můžete těšit na opravdu krásné ceny jak pro kategorii běžců, tak canicrossu. Každého bude při prezenci čekat taška s dárkovými předměty a vzorky od našich partnerů. Po vyhlášení canicrossové a běžecké kategorie bude kolem 12:30 hodin probíhat pro veřejnost ukázka psích sportů jako jsou agility, dogfrisbee a dogdancing. Tato ukázka nám zahájí závod pro dětské kategorie.

A co je to vlastně ten canicross? Jedná se o velmi oblíbený psí sport. Je to terénní běh, při kterém je pes napojený na běžce pomocí speciálního postroje a vodítka, který mu umožňuje pohodlně běžet a být v tahu. Díky tomu může pes svou silou pomáhat zrychlit běh svého majitele. Psi jsou na tuto disciplínu speciálně trénovaní a na závodech přesně vědí, co mají dělat a řídí se pokyny svého majitele. Nejčastěji se na canicrossových závodech setkáte s ohaři, evropskými saňovými psy, ale také border koliemi, belgickými ovčáky nebo kříženci. Canicross je zkrátka pro každého, kdo tráví svůj čas rád aktivně venku, po boku svého psího parťáka.

Více informací o nedělních závodech najdete také na webu www.dogrunvrchlabi.cz.

Za pořadatelský tým Bára Štefanová, Adam Prášek a Vlasta Fišer