/FOTO/ Velikonoce, svátky jara, se již blíží a Stezka korunami stromů Krkonoše tradičně nachystala pro své návštěvníky víkend od 8. do 9. dubna plný zábavy.

Velikonoce na Stezce korunami stromů Krkonoše. | Foto: archiv Hedviky Přibové

Pro děti bude k dispozici výtvarná dílna, kde se mohou naučit uplést pomlázku, barvit velikonoční kraslice či zdobit perníčky. Dospělí se zase mohou těšit na ochutnávku vaječného likéru zdarma a odpočinout si v restauraci nebo na venkovní terase, kde se bude podávat speciální velikonoční menu a zelené jarní pivo. Během velikonočního víkendu nebudou chybět ani maskoti Stezky Emil a Emilka s pomlázkou, kteří se rádi s návštěvníky vyfotí.

V Krkonoších začínají vyřezávat keře a náletové dřeviny na zdejších loukách

Zpestřete si váš víkend návštěvou Stezky korunami stromů v Janských lázních, která se nachází v srdci majestátních lesů národního parku. Trasa s délkou jeden a půl kilometru je díky své náročnosti vhodná pro každého a z jejího vrcholku se vám rozprostře jedinečný výhled do jarní krajiny. Cestu z vrcholu zpět si můžete zpříjemnit jízdou tobogánem a za každý sjezd s hlasitým projevem obdržíte Stezkové trubičky zdarma. Pokud Krakonoš dovolí příznivé počasí, pro děti bude opět otevřené hřiště – Emilův lesní svět, kde na ně čeká 11 tematických prolézaček!

Prodloužený víkend plný velikonočních tradic na návštěvníky čeká od 8. dubna do 9. dubna. Vstupné lze zakoupit na pokladně Stezky a e-shopu.

O Stezce



Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o zážitkovou a naučnou Stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase Stezky vydají od kořenů, přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu Stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by bylo možné dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž dosáhnout až 80 km/h.



Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.

Hedvika Přibová