Poslední říjnové úterý se ve Filharmonii Hradec Králové uskutečnil benefiční koncert pro Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. A kdo že ovládl pódium hradecké filharmonie tentokrát? Benefici svým vystoupením podpořilo seskupení čtyř mladých violoncellistů Prague Cello Quartet (PCQ).

Prague Cello Quartet hrál a bavil diváky v hradecké filharmonii | Foto: Archiv

Netradiční soubor ve složení Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč působí na českých i zahraničních scénách již od roku 2012. Ač každý z jiného koutu naší domoviny, dohromady je spojuje studium na pražské Akademii múzických umění a samozřejmě také láska k jednomu nástroji. Ve chvíli, kdy tito profesionálové začali hrát na svá cella, mezi diváky si na čelo rozhodně nikdo neklepal. Nebo možná ano. Jejich výkony byly neskutečné. Během necelých dvou hodin zazněly hity z muzikálů Bídníci, West Side Story nebo Fantom opery, melodie z animovaných pohádek, a dokonce i počítačových her. Při skladbě Stokrát chválím čas mohli všichni přítomní krátce zavzpomínat na nedávno zesnulého Karla Gotta. Partička čtyř skvělých hudebníků si bravurně poradila i s obtížným dílem ruského skladatele Nikolaje Andrejeviče Rimskiho-Korsakova Let čmeláka, které díky své rychlosti patří k velkým výzvám mnoha hudebních těles. Mezi jednotlivými skladbami muzikanti bavili svými vtipnými vstupy a glosami i vzájemným špičkováním. Nadšení v hledišti neutuchalo do poslední chvíle a závěrečný potlesk nebral konce. Toto výjimečné kvarteto se tak s přídavky vrátilo na pódium hned dvakrát! Není pochyb, že vzniklá atmosféra byla pro PCQ senzačním přivítáním po jejich návratu z turné po Japonsku.