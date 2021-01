Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II, který má v regionu přispět ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání.

Například v Mateřské škole Žižkova v Trutnově se na tvorbě videopříspěvku podílelo dvacet jedna dětí ze třídy Lvíčků, dvě učitelky a jedna pedagogická asistentka. Pro babičky a dědečky zazpívaly písničku s názvem Vánoční. „Budeme rádi, když náš videodárek dostaneme k co největšímu počtu starších spoluobčanů. Věříme, že nám s tím pomohou starostové, ředitelé domovů důchodců anebo třeba rodiče vystupujících dětí. Chceme v tento vánoční čas přispět k zahnání chmur, nostalgie a smutné nálady,“ vysvětluje Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, která akci pořádá. „Děkujeme za další skvělou výzvu, protože smutno nesmí býti opravdu nikde. V této nelehké době jsme rádi přispěli svým online vystoupením k vytvoření radostné nálady pro seniory v celém našem regionu. Děti ze tříd Kačenek a Rybiček připravovaly čertovské a vánoční vystoupení s velkým nadšením. Budeme rádi, když náš program potěší a alespoň trošku pohladí na duši,“ přeje si ředitelka Mateřské školy ve Rtyni v Podkrkonoší Zdeňka Jirková.

Partnerem projektu je také Nadace Krása pomoci, která během své dvanáctileté existence pomohla tisícům důchodců. Nad zapojením se do akce dlouho nepřemýšleli ani ve školkách. „Věříme, že naše krátké video i příspěvky odjinud udělají radost všem seniorům, o Vánocích by opravdu nikdo neměl být smutný. Tato výzva má mnohem větší význam, než si možná mnozí uvědomují,“ myslí si Petra Macolová z Mateřské školy Pohádka v Žacléři. Sváteční program je už zkompletován, v těchto dnech míří do domovů pro seniory. „Naše organizace tuto aktivitu velmi vítá. Děkujeme za úžasné vánoční pásmo, které klientům přehrajeme v našem kinosále nebo na počítačích. Podobné aktivity jsou v dnešní době hodně potřebné, starším lidem pomáhají zprostředkovat sociální kontakt,“ neskrývá svou spokojenost ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Antonín Stanislav. Každá zapojená školka dostane za odměnu poukaz na nákup libovolného zboží v papírnictví v hodnotě 600 korun. Pětistovku na každý poukaz uvolnila MAS Království – Jestřebí hory, zbytek přidá Papírnictví Kristína Vodičková v Úpici.

Petr Záliš, manažer MAP Trutnovsko II