Vy co jste s podkrkonošskou Úpicí po léta srostlí, mnohdy tu krásu kolem ní ani nevnímáte, od těch z daleka, slyším, kde je ta Úpice? Podobně se ptali a na mapě ji hledali i moji rodiče, když před 65lety jsem odcházel na dva roky do vahařského učení.

Dřevěnka v Úpici. | Foto: Přemysl Votava

Úpice leží mimo hlavní trasu do Krkonoš, je až příliš ukrytá uprostřed kopečků v údolí krkonošské Úpy. Autem, nebo vlakem? Vlakem z Prahy do Malých Svatoňovic, do Úpice je to potom již kousek. Je to město, nebo městečko? Městečko Úpici více sluší, nazývali ji tak před staletími i proto, že se nikdy nepovyšovala. Městečko je takové důvěrnější, lidé mají k sobě blíž.

Dřevěnka

Začnu tím největším překvapením pro každého z turistů, středověkou Dřevěnkou, bývalým hostincem. Patrové roubené stavení, jedno z nejstarších v Česku, památkáři určili dle rozboru dřeva její vznik do roku 1610. Považte ještě do roku 1990 se zde čepovalo pivo, k němu vuřty, nebo tlačenka s cibulí. Ke cti Úpickým patří, že před 10 lety lety Dřevěnce vrátili její středověkou krásu, stala se dokladem života našich předků. Památka první velikosti. V Praze by na ni stály fronty. V Americe by nestačilo parkoviště.

Založení Úpice se datuje do 11.století. Původně strážní osada ležela na významné obchodní Kladské stezce, která vedla z Kladska přes Úpici, dále do Čech. Dějiny Úpici nešetřily, zasáhly ji husitské války, třicetiletá válka, dvě prusko-rakouské války, ale i ty poslední dvě světové války. Mnichovským diktátem v září 1938 se Úpice dostala až na hranici se Sudety, tedy s Říší. Za Úpicí byla celnice, po březnu 1939 zde začínal Protektorát. Přišly zlé časy. V Úpici se z nové školy na Lánech stalo učiliště pro jednotky SS. V době okupace byly popraveny desítky spoluobčanů. Úpice to nevzdávala, byla dokonce jedna z prvních, která v květnu 1945 povstala.

Rodina Čapků

K Úpici patří rodina bratří Čapků. Nad náměstím je škola Blahovka, zde těmi nejznámějšími školáky byly děti úpického lékaře dr. Antonína Čapka. Ten se do Úpice přestěhoval z nedalekých Malých Svatoňovic, tedy z rodiště Karla Čapka (1890). Jeho sourozenci Josef a Helena se narodili v Hronově. Rodina Čapků bydlela v Úpici 17 let a významně ovlivnila život v Úpici, také muzeum je spjato s rodinou Čapků, byla u jeho zrodu. On celý ten podkrkonošský kraj kolem Úpice je rodištěm dalších významných českých písmáků. Boženy Němcové v Ratibořicích, Aloise Jiráska, Josefa Čapka v Hronově, …

Průmyslový rozvoj městečka začal koncem 19.století, vrcholem byla doba první republiky. Stalo se centrem textilního průmyslu, vedle textilních továren, zde byla i vyhlášená továrna na výrobu vah. Svou krásu dostaly honosné vily úpických továrníků, prvorepublikové restaurace, hotely, nové školy, z doby první republiky je i úpické divadlo. Úpice prožívala tehdy svá zlatá léta, žila z nich až do 90let minulého století, rozsáhlé sídliště na Veselce je toho dokladem…

Co může Úpice turistům nabídnout dnes?

Může se stát tím základním táborem pro putování celým Podkrkonoším. Z Úpice je to kousek přes Jestřebí hory do Broumova, Hronova, Náchoda, Nového Města n/Metují, na kole dojedete do České Skalice, Rtyně. Každé místo má zde svou krásu i historii. Jejich historie je na mnoho stránek. A pokud nás ještě nohy nesou, vyšlápněme si na úpickou Krétu ke hvězdárně, nebo podle Úpy do nedalekých Suchovršic, či do Havlovic, zde jsou kryté dřevěné můstky z 19.století a za Havlovicemi dojdete k hradu Vízmburk, uvidíte hrad, který byl vykopán ze země….

V infocentru vás vyzbrojí mapkou k putování po Úpici. Lze začít na náměstí TGM u Staré radnice, dnes městské muzeum. Radniční hodiny patří k nejstarším v Čechách (1665). Na náměstí je barokní kostel sv. Jakuba Většího s obrazem Petra Brandla z roku 1730, mariánský sloup na náměstí z roku 1724, kousek pod náměstím již vzpomenutá středověká Dřevěnka. Historie je zde na každém kousky tohoto místa… Víte proč se Úpickým říká Úpičtí rytíři ? Podle pověsti v době tatarských válek vyzráli na nepřítele, podtrhli falešný most nad rozvodněnou Úpou i s Tatary na koních….

Ubytování nabízí Úpice přímo stylové, prvorepublikovou vilu textilního továrníka Oberlandera, dnes Městský penzion. Nádherný interiér na vás dýchnete prvorepublikovou dobou, zde si užívala prvorepublikového luxusu i slavná herečka Adina Mandlová. I dnešní Úpice je pilná, úpičtí občané uvedli na jevišti zdejšího Jiráskova divadla, Smetanovu Prodanou nevěstu, pochlubili se s ní i v Praze na Vyšehradě, místní divadelní spolek působí v Úpici od roku 1824. K píli Úpických patří i moderní hvězdárna nad Úpicí, je zde od roku 1959. Ze zájmového kroužku nadšenců se dostala mezi přední světové hvězdárny, věnující se výzkumu Slunce.

A pokud přijedete „pobejt“ ochutnejte „úpický řízek “, nebo chlupaté knedlíky…

P.S. Nelitoval jsem, Úpice mě i mým spolužákům, přirostla k srdci, vracíme se, dokonce si užíváme i „svého internátu“, dnes Městského penzionu.

Přemysl Votava

Prameny : Osudy města Úpice - Monika Voleská a Antonín Kubíček

historie Úpice zpracovaná Josefem Cabadajem.