„Už to dnes balíme, tři hodiny pro začátek stačí,“ smáli se lyžaři, kteří přijeli z nedalekého Prostředního Lánova. „Děti se trochu vydováděly, sníh je sice trochu těžký, ale užili jsme si to. Určitě se zase vrátíme,“ poznamenali Lánovští.

Kopec patřil lyžařům i snowboardistům. Provoz jednoho vleku jim kapacitně stačil bohatě. Na hygienická opatření upozorňovaly cedule s grafickými prvky - „nos roušku, udržuj rozestupy“. Dodržování pravidel tu namátkově hlídají představitelé lyžařského areálu a ráno přijeli situaci omrknout i strážci veřejného pořádku. Podle pokladní areálu se vše odehrávalo v klidu.

„Na večerním lyžování bylo v pátek poprvé zhruba 70 lidí. Dnes je to podobné. Někteří lidé si zalyžovali ráno a už jsou pryč, jiní teprve přijíždějí. Jsme rádi, že bylo možné skiareál otevřít, ale na jak dlouho, neví nikdo,“ informovala po čtrnácté hodině pokladní areálu. Otevřen byl i KidPark pro děti, kde si mohli nejmenší zkoušet první lyžařské obloučky. „Dorazili jsme z Náchoda, tam nic takového není, takže nás potěšilo, že areál zahájil provoz. Moje dcera jezdí na sjezdovce, přítelova dcera zkouší tady dětskou louku. A já musím zabavit své druhé dítko, které ještě lyžovat nemůže,“ svěřila se paní Veronika.

Občerstvení se v areálu podávalo stejně jako všude, jen z okénka. „Dáme si párek v rohlíku a jdeme zase lyžovat. Je bezva, že i když už má být hlavní sezona, v Bukách se jezdí za ceny sezony vedlejší. Takže se to dá,“ libovali si další návštěvníci. Ti, co opouštěli skiareál, využili aktuální služby čističe lyží. „Je to fajn, že se s tím nemusíme trápit u auta. Lyže očistíme, zujeme boty a můžeme jet domů,“ řekla jedna z návštěvnic.

Někteří si šli po lyžování ještě zajezdit na bobovou dráhu Berta. „Konečně si můžeme užit trochu zábavy,“ usedal muž z Ukrajiny do vozíčků se svou partnerkou a dítětem. „Jsme sice z Ukrajiny, ale žijeme v Česku a už se nám stýskalo po přírodě,“ dodal.

„My jsme v provozu vlastně pořád. V létě bylo narváno. Ale postupně pak zájem kvůli pandemii trochu upadal. Teď v prosinci nebyl ve všední den o bobovku zájem vůbec, ale o víkendech to sem lidi táhne. Někteří si koupí třeba více jízd a zábava jim pak vydrží nějakou tu hodinku. Jezdí potom pořád dokola, než je to omrzí. Lidi mají vše zavřené, kulturu, sport, hospody. Jsou rádi, že bobová dráha funguje,“ konstatoval za obsluhu Berty Vladimír Hübsch.

Jak bude sezona v Mladých Bukách vypadat dál, nikdo neví. Hotely i penziony jsou zavřené, takže návštěvníci se zatím rekrutují spíše z blízkých dojezdových míst.

Jana Mudrová