Startovní listina obsahovala bezmála sto přihlášených závodníků v různých kategoriích. První tréninky se po prodloužené trati jely, ale na rozjížďky byla trať zkrácena v podstatě na obvyklou variantu. I tak jsme na trati viděli zajímavé jezdecké souboje. Někteří jezdci předvedli i boudu. Obzvláště pilná v tomto ohledu byla Eliška Plná, která předvedla hned dvě boudy a asi dvakrát se o ni marně pokoušela. Přesto ve finále své kategorii JuniorBuggy dojela Eliška po skvělé stíhací jízdě, kterou si vynutil právě jeden neúspěšný pokus o boudu, na skvělém druhém místě! Musím říci, že ty dvě boudy na ní nenechaly následky a směle se vrhala do soubojů i na okraji dráhy. Slovy kováře z jedné pohádky: „A nedá si říct a nedá si říct…“ Ale co říkal její táta, to opravdu nevím…

S první boudou začala hned v první rozjížďce, když v zatáčce u stanoviště komisařů číslo pět najela levým předním kolem na trčící pneumatiku ohraničující trať a ta ji katapultovala do několika salt. Protože v té chvíli nejela zrovna nejpomaleji a letěla proti mně, tak jsem nejdřív nevěděl, zda-li mám zdrhat nebo fotit.

Když auto dorotovalo, seběhl jsem k Elišce. Držela se volantu a komunikovala. Prý byla v pohodě… Později jsem se u jejího týmu zastavil v depu. Všichni pracovali na nutných opravách, aby mohla jet další rozjížďky a finále. Pomáhali i mechanici ze „sousedních“ týmů a samozřejmě i Eliška.

Eliška pomáhala opravit svoji buginu.Zdroj: Jaroslav Blažek

Dnes jsi měla asi první letošní boudu?

Ano, tohle byla moje první bouda v juniorkách. V Humpolci jsem sice jednu už absolvovala, ale to bylo ještě ve RB125.

Která byla nepříjemnější?

Tato byla asi horší. Juniorka je rychlejší, těžší a celkově větší. Ale teď to jde opravit. 125 jsme vyráběli novou…

Bugina s Tebou udělal něco přes dva a půl obratu, takže jsi skončila na střeše. Jaký to je pocit kutálet se po trati?

Když letíš, tak se držíš volantu a čekáš až se to zastaví. Nic jiného stejně dělat nemůžeš… No a pak hlavně vypnout elektriku, kdyby někde tekl benzín.

Ale vypadáš v pohodě…

„Hmm,“ pokrčila Eliška rameny a šla dále pomáhat opravovat svoji buginu.

Ve finálové jízdě dala Eliška ještě jednu boudu a to hned v následující zatáčce za touto. Zatáčka je pomalejší, takže z toho bylo „jen“ jedno salto na rozdíl od předchozích dvě a půl salta. A neletěla při něm tak vysoko. Spíše se „jen“ překulila. Bugině se nic moc nestalo, takže po rychlé kontrole a po souhlasu ostatních jezdců nastoupila do finálové jízdy. No a jak už jsem psal, skončila druhá!

Jaroslav Blažek