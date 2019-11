„Navázali jsme na aktivity z předchozího projektu. Snažíme se každý takový výjezd tematicky zaměřit, tentokrát to bylo na sport, konkrétně na basketbal. Mám velkou radost, že jsme se měli možnost setkat s našimi reprezentanty, kteří byli neskutečně skromní a vstřícní. To byl asi nejsilnější zážitek“, pochvaluje si Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer projektu MAP Trutnovsko II.

Výpravy se ujala Šárka Dvořáková, manažerka projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Nymburk. Ředitele škol z Trutnovska informovala o aktivitách v tomto regionu. Čtvrteční dopoledne patřilo především návštěvě Cílkovy domácí školy, kde proběhly ukázky alternativních postupů při výuce. Učitelky s dětmi zde předvedly v praxi Hejného a Feuersteinovu metodu. „Pro mě osobně to byl velký přínos, protože i na naší škole používáme Feuersteinovu metodu. Domácí vzdělávání znám, máme hodně dětí v tomto typu výuky, nicméně podoba předváděná v Nymburce pro mě byla nová,“ vysvětluje ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice Martina Švorcová, která je zároveň vedoucí pracovní skupiny Ředitelé škol.

Členové výpravy se z Cílkovy domácí školy přesunuli do nymburského Sportovního centra, kde viděli přípravu profesionálních basketbalistů Nymburka. Po polední pauze se všichni vydali do Základní školy Komenského, kde je ředitel Tomáš Danzer se svými zástupci seznámil s fungováním školy. Následně je pozval do prostor školní hvězdárny a do tělocvičny, kde probíhal basketbalový trénink žáků první až třetí třídy. Účastníci výjezdního jednání si poté své dojmy vyměnili při večerním posezení na hotelu, program si zpestřili utkáním v kuželkách. „Možnosti vidět a slyšet "v akci" kolegyně a kolegy ve školách alternativních i klasických z jiných koutů republiky je vždycky přínosné. Ať je vám jejich činění vlastní, či méně přijatelné. Bonbonkem nymburského výjezdu byly tréninkové jednotky těch nejmenších basketbalistů, ale i ligového týmu Nymburka v čele s pěti reprezentanty,“ hodnotí ředitel ZŠ Úpice – Lány Petr Kalousek, jenž si podle svých slov z podobných akcí nejvíce odnáší náměty a inspirace, které přinášejí neformální povídání přímo s "účastníky zájezdu", tedy ředitelkami a řediteli našeho regionu. „Proto za každou takovou příležitost setkání s nimi děkuju,“ oceňuje možnost výměny zkušeností s kolegy ředitel lánské školy.

Dá se říci, že spokojenost byla všeobecná. „Všem se to líbilo, osvědčil se i tematický model. Příští výjezdní zasedání se uskuteční v březnu či dubnu se zaměřením na hudební výchovu nebo čtenářskou gramotnost,“ poodhaluje plány na příští rok Jan Balcar.

Petr Záliš