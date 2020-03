Desetičlenná výprava se ve dnech 4. – 6. března vypravila na jižní Moravu. Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. „Výjezdní zasedání našich ředitelů bylo zaměřené na hudební výchovu. Zvolili jsme úmyslně jižní Moravu, protože tady je unikátní propojení folklorních souborů se školami. Navštívili jsme tři zajímavá místa, myslím, že každý účastník si našel to svoje,“ zhodnotil výjezd Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer MAP Trutnovsko II.

Účastníci zájezdu zamířili nejprve do Velké nad Veličkou. Seznámili se tu s fungováním základní školy a v kulturním domě zhlédli vystoupení folklorního souboru Veličánek. Následovala prohlídka krásné sportovní haly nebo řemeslného minipivovaru Velický Bombarďák. Ředitelé se poté přesunuli do mateřské školy v Tasově, kde se přímo účastnili alternativně pojaté hudební výchovy. „Bylo to velmi zajímavé. Nejdůležitější je ale pro mě možnost setkání s kolegyněmi a kolegy, popovídání si o tom, co nás pálí ve škole. Tyto konzultace probíhají i cestou v autobuse. Pak samozřejmě poznáváme místo, můžeme se inspirovat a zjišťovat, jak to funguje jinde,“ ocenil přínos další poznávací cesty ředitel Základní školy Úpice-Lány Petr Kalousek.

Vyvrcholením výjezdního jednání byla návštěva Strážnice, považované za Mekku folkloru a lidové kultury. Výpravě z Podkrkonoší zahráli šikovní žáci strážnické Základní umělecké školy, cimbálovka si dokonce vysloužila žádost o přídavek! „Jsem velmi vděčná, že jsem mohla s řediteli jet a vidět práci kolegů v jiných školách. Také jsem si potvrdila, že i v naší škole to děláme dobře a můžeme směle konkurovat. Načerpala jsem spoustu skvělých zážitků, třeba když jsem vešla do koncertního sálu strážnické školy a začala hrát cimbálovka, byla jsem úplně naměkko. Oceňuji, že děti přišly a zahrály nám, vím totiž, co je za tím práce,“ neskrývala svou spokojenost Eva Matoušková, ředitelka Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Už teď se začíná připravovat 6. Společné výjezdní jednání ředitelů. „Jelikož jsme krajem bratří Čapků, přemýšlíme o výjezdu na Dobříšsko, kde Karel Čapek pobýval. Máme tu navíc dobré kontakty na školách,“ poodkrývá v předstihu své podzimní plány Jan Balcar.

