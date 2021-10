Pořady v digitálním planetáriu nabídnou film Fantom vesmíru (středy od 18:30) a Voyager (pátky od 18:30). V sobotu planetárium nabídne dětský program s pohádkou Ptačí ostrov (od 15:00 hodin) a večerní program s filmem Sen o létání (19:00). Na hvězdárně se také koná sobotní Pozorování Slunce (od 14 hodin) a Večerní pozorování v čase od 20:30 hodin (středy a pátky) a od 21:00 hodin (soboty). Do programu jsou zařazeny dva dětské programy, pohádky Polaris (středa 27. 10. v 16:00 hodin) a Lucie a tajemství padajících hvězd (pátek 29. 10. od 16:00 hodin). Po delší době se bude konat přednáška, 23. 10. od 17:00 hodin v sále digitálního planetária. Milan Halousek promluví na téma 30 let amerických raketoplánů.

Ve druhé polovině října pak nastanou nejlepší podmínky pro letošní pozorování Merkuru. Spatřit jej budeme moci v červáncích na ranní východní obloze, zejména při jeho největší západní elongaci dne 25. 10. v sedm hodin. Planetu budeme moci pozorovat od 17. října až do listopadu. Informace o dalších zajímavých úkazech naleznete i na webu www.astrohk.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.