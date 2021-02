V rámci Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II byla zakoupena licence a osvědčenou e-knihu dostaly zdarma všechny školy zapojené do projektu. Školy mohou tento materiál v území obce s rozšířenou působností Trutnov dále šířit, zejména směrem k rodičům žáků.

Kniha je psaná lehkým a srozumitelným jazykem. Neobsahuje rychlý návod, jak si poradit s volbou povolání. Může ale pomoci v tom, jak být v roli rodiče užitečný a provést své dítě vzdělávací a profesní cestou od předškolního věku až po práh dospělosti. „Původní myšlenka vznikla na základě naší spolupráce se školami a rodiči, kteří často nemají dostatek informací při rozhodování dítěte, kam dál pokračovat. S kolegyní Petrou Šnepfenbergovou jsme začaly o problému přemýšlet. Výsledkem je e-kniha, kterou občas kromě rodičů používají i učitelé nebo poradci na školách,“ prozrazuje spoluautorka průvodce Andrea Csirke, která se kariérovému poradenství věnuje již řadu let. „Co si budeme povídat, na náš život mají vliv i náhodná setkání, výrazné osobnosti nebo jen maličkosti a detaily. Mnohdy studujeme obory jen kvůli tomu, že to si to někdo přál, a nakonec skončíme u úplně jiného řemesla. Tato knížka by měla pomoci rodičům, učitelům a všem lidem, kteří ovlivňují dětské osudy, k lepšímu rozpoznávání silných stránek žáků a k jejich budoucímu úspěšnému uplatnění ve společnosti,“ říká Jan Balcar, bývalý učitel a současný ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která již pět let spolupracuje se školami a školkami na Trutnovsku. „Průvodce rodiče není volně šiřitelný! Licenci jsme zakoupili jen pro potřeby subjektů zapojených do našeho místního akčního plánu. Pokud jste rodič, učitel nebo poradce a máte o knihu zájem, obraťte se na nás nebo na vedení školy,“ dodává Jan Balcar.

V e-knize jsou veškeré informace, které se problematiky budoucího uplatnění dětí týkají, včetně inspirativních odkazů na články, videa i zajímavé weby. Čtenář zde najde také příběhy lidí, kteří již prošli rozhodováním o své budoucnosti.

Petr Záliš