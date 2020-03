Jelikož se doposud nemůžeme spolehnout na stát s dodávkou ochranných pomůcek, tak došlo k zahájení vlastní výroby nutných prostředků - roušek, zapojením zaměstnanců. Hned druhý den se místní obřadní síň změnila v šicí dílnu a přivítala i dobrovolníky z řad občanů v rámci vyhlášené akce „Roušky pro Radvanice“. Ti se okamžitě zapojili do šití a v současnosti se na dobrovolné rovině šije již 10 dní v provizorní dílně obce, ale i v několika domácnostech. Ze mě, jako starosty se stal mimo jiné i vedoucí dílny, zásobovač, nákupčí, skladník, dopravce a výdejce.

Obec Radvanice v předchozích dnech rozdala získané a vyrobené roušky těm nejvíce ohroženým, tzn. seniorům. Do včerejšího večera se pomocí roznosů místními dobrovolnými hasiči podařilo rozdat tento ochranný materiál spoluobčanům nad 60 let věku celkem již ve dvou vlnách a ve třetí vlně i všem dalším občanům. Současná situace je pro nás příznivá, a tudíž bylo možné zahájit volný výdej. Denní produkce nám pokrývá potřeby občanů, kterým se snažíme vyjít vstříc i inovativním způsobem. Plakátovací plochy v obci, které čekaly na polepení plakáty, našly své nové uplatnění. V rámci akce „Roušky pro Radvanice“ jsou zabalené roušky přichyceny na tyto plochy a jedinci mají možnost si je kdykoliv odtrhnout. V případě dostatku materiálu je v plánu pokračovat ve výrobě a výhledově předat případné přebytky např. do nemocnic a pečovatelských domů.

Je mojí milou povinností touto cestou velice poděkovat pružným dodavatelům, zaměstnancům obce a hlavně všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří chápou vážnost situace. Smekám před dobrovolníky, kteří svůj volný čas obětují takto prospěšné činnosti, která pomáhá nám všem. Toto je příklad příkladů. Spolu to zvládneme! Chráním sebe - chráním tebe, děkuji.

Tomáš Němec