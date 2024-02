Pět nedávno narozených tučňáků brýlových se v Safari Parku Dvůr Králové nyní nachází v takzvané tučňáčí školce, kde se připravují na život mezi dospělými. Od chovatelů se učí přijímat potravu z ruky a postupně se seznamují s vodou. Dva tučňáci se již učí plavat.

Ilustrační foto | Foto: David Taneček

V přírodě ohrožené tučňáky brýlové zoo chová od roku 2022. První mládě se v kolonii vylíhlo loni v polovině listopadu a do začátku ledna přibyla další čtyři mláďata. Jde o samce a samici, pohlaví zbylých tří mláďat chovatelé zatím neznají.

Hnízdní nory mláďata opustila zhruba po šesti týdnech od líhnutí. Žijí v zázemí pavilonu mimo dospělé hejno, ukrytí jsou i před zraky návštěvníků.

"Ve školce se naučí přijímat krmení z ruky chovatele. To je důležité proto, aby při krmení v expozici měli chovatelé později přehled nad tím, zda dobře žerou," uvedl zoolog Michal Podhrázský. U ptáků, kteří jsou si velmi podobní, by pak v hejnu mohl být problém poznat, jak na tom s příjmem potravy jsou.

Kolem šestého týdne věku ještě mají tučňáci vodou nasákavé prachové peří, a pokud by spadli do vody, mohli by se utopit. Určité riziko by jim hrozilo i od ostatních tučňáků v kolonii. "Dospělí se občas mezi sebou hašteří a víme, že například samci často útočí na cizí mláďata samčího pohlaví. Samice zase na ta samičího. I tady potom hrozí pád do vody," uvedl Podhrázský.

V zázemí mají mláďata pro první kontakt s vodou mělký bazének. Dvojice tučňáků vylíhnutá jako první je již přepeřená a vodu zkouší. Zbylá tři mláďata musejí nejprve vypelichat. "Až si budou všichni ve vodě jistí, vypustíme je do expozice. Návštěvníci je od dospělých snadno poznají. Jejich šat je šedobílý bez typických kontrastních přechodů, které známe od dospělých," uvedli chovatelé.

Tučňáky zoo chová v expozici, kterou nákladem 43 milionů korun otevřela v červenci 2022 v novém areálu West Cape. Dvorské hejno tučňáků čítá téměř 30 jedinců a má naději na další přírůstky. "V současné době na vejcích sedí další dva dospělé páry," uvedl Šťastný.

Pavilon tučňáků brýlových, jejichž domovinou je pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky, je pro návštěvníky průchozí. Expozice napodobuje namibijské město Lüderitz na pobřeží Atlantského oceánu. Na břehu bazénu je dřevěné molo s lodním jeřábem, funkční rezavý maják nebo soubor hrázděných domků s odkazem na evropské osadníky v oblasti.

Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.

Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let.