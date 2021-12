S Vánoci je každoročně spojená sbírka Krabice od bot. Středisko Světlo se této sbírky s radostí účastní již po několikáté. A proč se sbírka pořádá? Chceme, aby všechny děti dostaly pod stromečkem alespoň nějaký dárek. Ne však každému dítěti se to může kvůli rodinné situaci splnit.

Splňte vánoční přání dětem z trutnovského azylového domu Most k životu

Krabice od bot funguje díky podpoře dárců. Do sbírky se může zapojit každý. Je potřeba provést rezervaci dárků, která byla spuštěna od poloviny listopadu na www.krabiceodbot.cz. Na webu si rezervujete dárek ve sběrném místě v našem středisku buď pro holčičku, nebo kluka a vyberete si věkovou kategorii. Jakoukoliv krabici naplníte dárky odpovídající pohlaví, věku a dárek přinesete do střediska Světlo (Komenského 616, Vrchlabí) v období do 5. prosince. Do sbírky je již podruhé za středisko přihlášená i Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici (Dolení 64, Jilemnice). Pokud tedy máte blíže do Jilemnice, určitě využijte i toto sběrné místo.

Krabice od bot je pro nás radostí, ale i nadějí. Nadějí v to, že většina dětí dostane pod stromeček dárek a Vánoce si užije se vším, co k nim patří. Za to děkujeme všem, kteří se do sbírky s námi zapojí i letošní rok! Více informací se o sbírce dozvíte i na facebooku Diakonie.světlo.

Daniela Rejzková, Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí