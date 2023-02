Příběh Tomáše: velkou roli hrají respekt a individuální přístup Život se schizofrenií není jednoduchý, se správnou podporou je ale možné překonat překážky, které onemocnění do života klade a žít plnohodnotně, ve společnosti, nikoliv za zdí ústavu či izolovaně od společnosti. Dokazuje to příběh pana Tomáše, který je už přes rok klientem Centra duševního zdraví v Hradci Králové. Důležitý je přístup k onemocnění a podpora okolí. Tomášovi dal osud do života „parťáka“. Tomáš mu říká Démon. Není to „parťák“, kterého by si člověk přál. Je to nechtěný hlas, který na Tomáše často promlouvá, a to velmi nepříjemně. Když se o tom Tomáš zmíní před svým okolím, setkává se často s nepochopením a s úšklebky. Někdy také s nálepkou velkého podivína. Lidé se ho straní. Kvůli projevům schizofrenie si například nezvládal zařídit věci, které většina lidí považuje za běžné. Bál se cestovat autobusem, nezvládal komunikovat s úřady. Spolupráce s centrem dala Tomášovi něco, čeho se mu nedostává v jeho běžném prostředí, a to je hlavně respekt, pochopení a komunikace bez předsudků. Efektivní podporu poskytuje multidisciplinární tým.

Ida patří Náchodu. Město získalo sedm ochranných známek a letos obnoví prameník

„Tomáše podporujeme, aby dokázal se schizofrenií žít, aniž by ovládala jeho život. Pomáháme mu například trénovat jízdu autobusem, komunikaci s úřady a řešíme i další jeho potřeby. Akceptujeme nejistotu a současně mu umožňujeme projít danou situací bezpečně a zároveň autenticky. Nabízíme podporu, pochopení i nácvik běžných činností, které ostatní lidé zvládají bez větších obtíží. Daří se to a Tomáš dělá obrovské pokroky,“ přiblížila spolupráci s Tomášem sociální pracovnice z Centra duševního zdraví v Hradci Králové Daniela Pazourková.

V centru duševního zdraví podporuje Tomáše (i další klienty) multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Součástí týmu je také peer konzultant, což je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Tým pomáhá zvládat schizofrenii (či jiné vážné duševní onemocnění) ze zdravotního i sociální hlediska, a proto se Tomášovi i dalším klientům daří žít plnohodnotně doma i ve společnosti.

Jídlo za dvě stovky? Obavy zákazníků i strávníku na Náchodsku trvají

„Tým jezdí za klienty domů či na jiné domluvené místo a podpora je vždy přizpůsobena potřebám konkrétního klienta. Když je potřeba, vyrazí za klientem například zdravotní sestra i sociální pracovník, jindy se klient setká s psychiatrem. S klienty se tým může vidět i denně a nabídnout efektivní podporu. Zdravotníci i sociální pracovníci tak dokáží rychle reagovat na potřeby klienta a předcházet větším potížím nebo i hospitalizaci,“ přiblížil fungování centra ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví Petr Pavlíček. Organizace provozuje celkem 3 centra duševního zdraví, a to v Pardubicích, Hradci Králové a v Chrudimi. V červnu plánuje otevřít další centrum v Náchodě.

Jak konkrétně vypadá práce multidisciplinárního týmu? Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Příběh Tomáše ukazuje, že s promyšlenou podporou může osoba s vážným duševním onemocněním žít plnohodnotně a v místě, kde chce. A pokud by se nedařilo zvládat duševní onemocnění nebo starosti běžného života, jsou pracovníci z centra připraveni poskytnout okamžitou podporu.

Magdalena Plivová