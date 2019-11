Mezi dobré známky ve škole patří jistojistě jedničky a dvojky, které také vytvořily datum, jenž se zapsalo do školní kroniky ZŠ a MŠ Dolní Kalná jako významný den, ve kterém naši školu navštívil senátor Pavel Fischer.

Senátor Pavel Fischer v ZŠ Dolní Kalná | Foto: Archiv ZŠ

Přijal naše pozvání, neboť ho zajímala práce s dětmi na malotřídní škole, kde vyučování probíhá ve spojených ročnících. Vstoupil do školy právě ve chvíli, kdy žáci nacvičovali koledy na vánoční vystoupení v kostele. K našemu překvapení se pan senátor předvedl i jako hudebník. Děti doprovodil hrou na vlastní kytaru a rád si s nimi i zazpíval. Poté si se žáky 3. a 5. ročníku zopakoval vyjmenovaná slova po B a předpony - s, - z, - vz. Další srdečné přivítání ho čekalo i ve školní jídelně, kde pro něj paní kuchařky připravily malé občerstvení. Velice se mu líbilo i mezi těmi nejmenšími v MŠ. Zavítal i do prostoru ŠD, kde proběhla beseda s učitelkami a starostkou obce Dolní Kalná. Jelikož ho čekala ještě návštěva slévárny HVH v Horní Kalné, musel se s dětmi rozloučit. Ty mu na cestu spolu s paní učitelkou zazpívaly a předaly připravené obrázky. Pan senátor zájemcům věnoval autogramy a na oplátku pozval děti do Senátu PČR.