Již od úvodních metrů závodu diktoval Nikos tempo. Do prvního depa přivedl celé startovní pole s minimálním náskokem. Díky rychlé a bezchybné práci v prvním depu získal na své nejbližší soupeře cenné vteřiny k dobru. Své vedení následně navýšil v cyklistické části. Práci v druhém depu odvedl Niko opět precizní a tak stačilo v závěrečném běhu předvést bezchybný a soustředěný výkon. Ten mu následně zajistil zasloužený titul Mistra České republiky v duatlonu pro rok 2021 v kategorii chlapci 10 až 11 let. Díky faktu, že je Niko v této kategorii prvním rokem, může obhajovat zlato i v příštím roce.

Nikos Karajanis startoval v kategorii chlapci 10 až 11 let. Organizátoři připravili pro tuto kategorii 350 metrů běhu, 3 kilometry na kole a 450 metrů běhu. O titul Mistra ČR v duatlonu pro rok 2021 v kategorii chlapci 10 až 11 let přijelo bojovat na dvě desítky sportovců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.