Hlavním posláním Intercampu i Jamboree je dát vzniknout novým přátelstvím mezi národy. Děti i dospělí spolu komunikují převážně v angličtině během různých aktivit, při kterých trénují nejen spolupráci a komunikaci, ale také rozličné dovednosti fyzické i mentální. Velmi oblíbená je výměna šátků, nášivek nebo jiných drobností spojených se skautováním. Jedním z nejpopulárnějších bodů programu je tzv. Food festival neboli Slavnost jídla, při které účastníci vaří nějaké své typické národní jídlo a nabízejí ho k ochutnání skautům z jiných zemí. Nedílnou součástí těchto mezinárodních táborů jsou zahajovací a ukončovací ceremoniály plné pestrých vlajek, skautských uniforem, hudby, tradičních hodnot i moderních technologií.

Intercamp 2019 si užila také trutnovská družina Lvic. Vyjeli jsme ve složení šest dívek, jeden chlapec a jedna vedoucí. Naše pětidenní cesta vedla do Nizozemska. Tuto zahraniční akci jsme odstartovali v hlavním městě – v Amsterdamu. Obdivovali jsme obrazy ve Van Goghově muzeu, pěšky i hromadnou dopravou prozkoumali velkou část historického centra. Svezli jsme se trajektem ke slavnému nápisu, u kterého je selfíčko skoro turistickou povinností. Na každém kroku jsme žasli nad množstvím cyklistů a zaparkovaných kol.

Po první noci strávené na skautském tábořišti jsme se vydali na prohlídku města Utrecht, které nám učarovalo dokonalým skloubením moderní a starodávné architektury. Pak již následoval přejezd

autobusem na místo samotné mezinárodní akce u městečka De Steeg. Intercamp 2019 byl již 52. ročníkem tohoto setkání tentokrát s tématem Buď součástí přírody. Letos se ho účastnilo cca 4500 skautů a skautek z 11 zemí Evropy včetně Američanů žijících na amerických vojenských základnách v Evropě. Z tohoto celkového počtu bylo téměř 1000 účastníků z Česka. To jen dokazuje, jak populární skauting v tuzemsku je a jakou sílu ve světě má.

Skautka Liška prohlásila. "Nejsilnější zážitek mám ze společného tancování a zpívání během večerů. Bylo úplně jedno, kdo odkud je, jak vypadá nebo jakou mluví řečí. Prostě jsme se chytili za ruce a udělali třeba bránu pro blížící se roztancovaný vláček, smáli se, zpívali a byla to zábava."

Na dvoutýdenní cestu do Ameriky na 24. Světové skautské Jamboree se z Trutnova vydali skaut Miki a vedoucí Zátka. Světové jamboree je nesrovnatelně větší akce než Intercamp. Západní Virginie hostila na 45 tisíc skautů a skautek ze všech koutů planety.

Česká výprava čítala 494 skautů a skautek – mladších účastníků, dobrovolníků pomáhajících při organizaci akce a členů realizačního týmu. Za své motto si Češi zvolili heslo Unbreakable (Nezlomný), jeho ambicí bylo představit celému světu historickou zkušenost českého skautingu, zakázaného nejdříve nacisty a poté dvakrát komunisty. Na základě motta si vybrali patrony jednotlivých jamoddílů (skupin, v nichž na Jamboree fungovali) nebo aktivity, které jako jedna z dvanácti vybraných zemí připravili pro ostatní účastníky. Stejně jako na předchozích Jamboree se Češi prezentovali také českou raritou – podsadovými stany, které do USA dovezla v kontejneru nákladní loď.

„Celé Jamboree byl pro mě neuvěřitelný zážitek, ale ze všeho nejvíc mě nadchlo, když jsme spolu s dalšími 16-ti oddíly z různých zemí uspořádali společnou obří večeři na cestě v táboře. Každý národ uvařil svoje tradiční jídlo a pak se společně hodovalo. Platilo jen jedno pravidlo – nikdo nesmí sedět vedle někoho ze stejné země. Skauting je takový náš společný jazyk a je zábavné zkoumat, jak se skautuje v jiných zemích. Taky mě moc bavilo vyměňování skautských nášivek, šátků a jiných suvenýrů – dovezl jsem si domů nášivky z padesáti různých zemí!“ líčí nadšeně Michal Šlégr – Zátka

„V Americe byla spousta zajímavých věcí, co jsme mohli dělat. Mohli jsme se potápět s kyslíkovým přístrojem, sjet si jednu z nejdelších zip line v Americe i na světě. Zastřílet si z brokovnic, či pistolí a pušek. Nebo jsme si také mohli prohlédnout expo stany ostatních států. V expo stanech vždy každá země reprezentovala a ukazovala, co je specifické v jejich zemi nebo u nich ve skautingu. U nás si mohli vyzkoušet pletení turbánků, koukat na české večerníčky nebo se podívat na podsadové stany. Všichni se mohli podívat na krátký dokument o našem mottu Unbreakable – Nezlomitelní. Hodně zajímavá aktivita byla i vyměňování, já jsem například získal obrovské mexické sombréro, avšak

potom jsem byl vyhecován, ochutnat asi 6 pálivých mexických omáček, protože naši mexičtí kamarádi řekli, že teď jako Mexičan si musím dát (opravdu hodně to pálilo). Ohromné neskladné sombréro jsem pak vyměnil za jiné věci kvůli cestování po Americe a let letadlem. Bylo to rozhodně něco, co si budu pamatovat až do smrti a za ty peníze to určitě stálo. Pokud to půjde, pojedu i do Koreje v roce 2023, kde bude další 25. světové skautské Jamboree.“ popisuje Mikuláš Bartoň – Miky

Mezinárodní rozměr skautingu my Trutnováci teprve objevujeme, ale jsme moc rádi, že jsme v posledních několika letech do tohoto světa již párkrát nakoukli a rozhodně budeme v zahraničních aktivitách pokračovat. Obohacuje to děti i vedoucí.

Za středisko Hraničář Trutnov Blanka Radiměřská