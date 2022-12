„Chystáme parádní jízdu,“ slibují rockeři. Koncert bude v pátek 2. prosince. Skupina navazuje aktuální sérií koncertů na veleúspěšnou šňůru z roku 2019. „Vůbec jsme tenkrát nevěděli, do čeho jdeme a byli jsme hodně překvapení, jak moc se to líbilo nám i fanouškům. Letos jsme se to rozhodli zopakovat kromě jiného i proto, že jsme chtěli vyzkoušet akustickou podobu songů z poslední desky,“ vysvětluje bubeník Martin Pelc.

Playlist unplugged koncertu je z velké části průřezem hitů ve speciální akustické úpravě. Podle očekávání zazní ty, které fanoušci nejvíc vyžadují. „Samozřejmě jsou to takzvané ´klipovky´, které mají statisíce, nebo i miliony zhlédnutí. Ale postavit celý set jen z těchto skladeb taky nejde. Bývá to těžká volba. Snažíme se, aby zaznělo pro každého něco,“ zdůrazňuje bubeník. Na své si přijdou jak fanoušci klasického metalového nářezu, tak i příznivci netradičního pojetí. „Nářez může mít i spoustu jiných podob, než tvrdý zvuk kytar a hradbu decibelů. Každý hrajeme na akustickou verzi svého nástroje a sestavu jsme doplnili o pianistu a violoncellistu. Některé skladby jsou aranžérsky upravené méně, některé více, ale jízda je to pořád. Přijďte se podívat! Podle dosavadních reakcí to za to opravdu stojí,“ tvrdí Pelc.

Uffo je unikátní stavbou. Získalo si skvělé renomé díky výjimečnému prostředí, unikátní kulise, smysluplné, originální a odvážně dramaturgii a špičkovému ozvučení. „Mám rád rockovou muziku, ale tvrdost Škworu mě vyloženě baví. O to víc se těším na akustický koncert,“ tvrdí Libor Kasík, ředitel Společenského a kulturního centra Uffo v Trutnově, původní profesí operní pěvec. „Každý koncert je jiný. Je to živelná záležitost a někdy je i dost legrace,“ dodává bubeník Martin Pelc. Trutnovský koncert kapely Škwor se v Uffu uskuteční v pátek 2. prosince. Kapela začne hrát ve 20.30 hodin, podpisová akce se uskuteční od 19.15 do 20 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v online předprodeji, nebo na Inforecepci Uffo.

Zuzana Jindrová, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas