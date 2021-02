„Viděla jsem, co způsobuje takzvaná pomoc poskytovaná v dobré víře. Jejím výsledkem je závislost místních lidí na běloších a neochota cokoliv dělat. A samozřejmě i představa bělocha jako chodícího bankomatu. Myslím si, že nejlepší pomocí je dát Afričanům obchodní příležitosti a snažím se o to prostřednictvím svého projektu Dárky s myšlenkou.

A jak to celé začalo? Potom, co jsem skončila s rozvojovou pomocí, hledala jsem nové cesty, jak bych lidem v Keni mohla pomáhat, aniž bych jim škodila. Protože jsem hodně působila v nairobských chudinských čtvrtích, měla jsem tam mnoho kontaktů na místní lidi. Věděla jsem, že se sdružují v tzv. self-help groups, ve svépomocných skupinách. Byly to například skupiny HIV pozitivní žen, nezaměstnaných matek či nezaměstnaných mužů. Tito lidé vyráběli originální šperky, které prodávali a tímto způsobem získávali peníze na živobytí. A napadlo mě, že bych s nimi mohla zkusit obchodovat…

Měla jsem však několik podmínek. Nechtěla jsem, aby to byla charita. Také jsem nechtěla kupovat výrobky někde na trhu přes různé zprostředkovatele, ale přímo od výrobců, abych věděla, že peníze za šperky se dostanou přímo k nim.

V té době jsem měla domluvené besedy po knihovnách, během kterých bylo možné africké šperky prodávat. I tak jsem byla s prvním nákupem opatrná, protože jsem nevěděla, jestli o to bude v Čechách zájem.

Musím říct, že jsem byla velmi překvapená, když se šperky vyprodaly během prvních třech besed. A tak jsem začala pravidelně obchodovat se třemi skupinami - s Victorious Craft Group z chudinské čtvrti Kibera, s Power Women Group rovněž z chudinské čtvrti Kibera a s Vision Group z chudinské čtvrti Ngando.

Zájem o keňské šperky byl tak velký, že mi lidé psali, že by chtěli mít možnost koupit si výrobky i na internetu. A tak jsem založila internetový obchůdek Dárky s myšlenkou.

Když objednám deset stejných náhrdelníků, náramků nebo klíčenek, nikdy nejsou úplně stejné. Ale v tom je to kouzlo. Každý kus je originál, protože je vyráběn ručně. Musím říct, že pokaždé, když mi výrobky přijdou, jsem fascinovaná jejich nádherným provedením. Znám totiž podmínky, v nichž jsou šperky vyráběny. Na zemi, v plechových boudách, kde mnohdy není ani voda, ani elektřina. I materiály jsou velmi originální – od kokosového ořechu, papíru, korálků, kostí, po africkou látku kitenge. Obchodu s keňskými šperky se skupinami lidí z chudinských čtvrtí se věnuji teprve několik let. I tak si však myslím, že to má daleko větší smysl než klasická pomoc.

Hana Hindráková