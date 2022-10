To potvrdili i samotní závodníci a vítězové letošního klání. „Loni jsem běžela ve sněhu a pamatuji si, že to pěkně klouzalo. Tentokrát to bylo o něčem jiném. I proto jsem si dovolila závěrečný úsek z kopce běžet úplně na doraz,“ popsala svoje zážitky z posledních dvou ročníků závodů vítězka kategorie žen nadporučice Kateřina Albrecht Linhartová z 15. ženijního pluku Bechyně.

FOTO: Hostinné v barvách podzimu objektivem fotografky Angely Veselé

Oceňovaly se ještě i další tři kategorie. V mužích do 35 let zvítězil desátník Jan Čížek z Liberce, který s konečným výsledkem 0:50:25 zaběhl i nejrychlejší čas celého Army Vertical 2022. Další kategorii mužů do 49 let ovládl poručík Tomáš Peter z Bechyně a ženisté získali i první místo v poslední oceňované skupině, nad 49 let. Zlatou medaili přivezl zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku podplukovník Martin Štencl. „Je velký rozdíl v tom, jestli zdoláváte horský terén, nebo závodíte například v Běžecké lize. Musíte si správně rozvrhnout síly a také jsem zjistil, že je hrozně důležitá kvalitní obuv. Měl jsem možnost si tady vypůjčit profi běžecké boty a bylo to strašně znát.“

Další závod, který 15. ženijní pluku organizuje, je naplánovaný na 22. až 24. února 2023. Tentokrát se bude jednat o Přebor ve sportovním skialpinismu.

Zuzana Králová