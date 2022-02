Za studenty přijela Ing. Alžběta Bednářová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Lektorka hned v úvodu na nočním satelitním snímku USA ze srpna 2003 ukázala, jak vypadá blackout. „K výpadku zásobování elektřinou může dojít, když je její spotřeba vyšší než aktuální výroba, nebo když dojde k poruše některého klíčového vedení elektrické energie do dané oblasti,“ vysvětlila přednášející. Pro velké aglomerace jako např. Praha by byla taková událost kritická. Hrozily by poruchy zásobování vodou, kolaps dopravy, elektronických systémů apod. „Hlavním nedostatkem elektřiny je skutečnost, že ji nedokážeme ve velkém skladovat,“ vysvětlila, proč si stát v případě elektřiny nevytváří zásoby stejně, jako je tomu u jiných strategických surovin. Přitom třeba větrné elektrárny vyrábějí za příznivých podmínek elektřiny nadbytek. „Je pravděpodobné, že ten, kdo tento problém vyřeší, má šanci získat Nobelovu cenu,“ připomněla lektorka možnosti, jaké nabízí studium technických oborů.