Hospitál Kuks i blízké okolí ožívá v těchto dnech živým uměním podobně jako za časů hraběte Šporka. Už 22. ročník festivalu THEATRUM KUKS nabízí od 23. do 27. srpna pestrou směs divadla, vážné hudby, opery, tance či loutkových představení pro děti, ale také třeba rezidenci tří ikon české fermentační scény nebo výlet storytellingovým autobusem po podkrkonošských vršcích. To vše laděné do nejen barokních andělských výšin.

Ilustrační foto | Foto: Marek Malůšek

„Barokní hudba a barokní hlasy byly často přirovnávány k andělským hlasům,“ vysvětluje letošní nebeské směřování ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová a připomíná, že Kuks už své anděly navíc má: Braunovy sochy andělů blažené a žalostné smrti. „K těm se letos slétnou symboličtí hrající, tančící a zpívající andělé z celé republiky,“ dodává Bohadlová. Dvaadvacátý ročník festivalu tradičně přinese směs nejrůznějších žánrů i tvůrčích přístupů: od historicky věrné interpretace barokní hudby až po současnou inspiraci barokem. OBRAZEM: Podívejte se na sraz vozidel ŠKODA 1203 v Dolní Kalné Ensemble Damian představí první česky zpívanou operu O původu Jaroměřic s nově dokomponovaným ztraceným třetím dějstvím, andělskou linii budou držet pěvkyně Simona Balko a Tereza Bortlová či vycházející hvězda mezi mladými českými kontratenoristy Vojtěch Pelka. Dvě významné cembalistky Giedrė Lukšaitė-Mrázková a Petra Žďárská vedle Bachových skladeb divákům znovuobjeví tvorbu českého učitele J. A. Štěpána. Na cestu ze Španělska do Latinské Ameriky, kde barokní duchovní písně zněly i v jazyce místních indiánů, vezmou diváky dva spolupracující soubory Castello in Aria a OctOpus Vocalis. V Kuksu zrození Geisslers Hofcomoedianten přivezou svou divadelní novinku Simply Simplicius či nověbarokní muzikál Pudl a Pudr. „Diváky ale čekají i náš nejlepší mim Radim Vizváry, akrobatky z Holektivu, pohádky, především loutkové, andělská show s tanečníky či operní pěvkyní na slavnostním zahájení v nádherných kulisách večerního hospitálu, Jirka Jelínek a Divadlo DNO v Kavárně mezi životem a smrtí, akvarelové skicování a samozřejmě výlet do okolí - tentokrát storytellingovým autobusem,“ říká Kateřina Bohadlová. Geisslers Hofcomoedianten - Pudl a pudr. Festivalové šapito.Zdroj: Marek Malůšek Čtvrteční výlet zavede účastníky na Zvičinu, kde se budou moci svěřit se svými příběhy hlasům z projektu Řekni mi, či na koupaliště Dachova u Hořic. Citlivě zrestaurovanou prvorepublikovou dřevěnou plovárnu přímo z vody rozezvučí lesní rohy: hornový ansámbl Za rohem provede posluchače i návštěvníky na cestě z baroka až do swingu. V lomu u Svatojánských lázní u Miletína se odehraje Kytice vol. 2, putování s vášnivým vypravěčem příběhů Justýnem Svobodou pak završí podvečerní piknik na mezi v Chotěborkách v režii finalisty MasterChefa Jakuba Borovanského s doprovodem nejen ukrajinského folkloru souboru Milánosz. Unikátním projektem je také festivalová rezidence Zkvas Kuks! tří nadšených propagátorek fermentace v Česku. Magda Jotes (Fermentujeme), Lenka Kubelová (Velké kvašení) a Zuzana Ouhrabková (Zkvašeno) návštěvníkům ve svém „barokním bublatoriu“ předvedou a dají ochutnat, co všechno se dá v Kuksu sesbírat a využít, ve sklepeních hospitálu už také kvasí ocet či oxymel z místních bylinek - nápoj, který si míchali již staří Římané. Další informace, program či předprodej vstupenek najdete na webu festivalu: www.theatrum-kuks.cz. Ondřej Roubínek