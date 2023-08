Theatrum Kuks 2023: ovace pro Vizváryho, roztančený hospitál či opera mezi socha

Redakce

Přes čtyři desítky většinou vyprodaných představení a akcí a přes tři tisíce návštěvníků. Dvaadvacátý ročník festivalu THEATRUM KUKS do neděle na pět dní oživil hospitál Kuks a blízké i širší okolí. „Máme ohromnou radost, že tolik lidí baví naše snaha vracet do kulturní památky Kuks živé umění,“ říká ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová. Příští ročník se bude konat od 21. do 25. srpna 2024.

Ilustrační foto | Foto: Marek Malůšek

Zahajovací večer, který navštívil i ministr kultury Martin Baxa, nadchl divadelním představením Geisslers Hofcomoedianten Simply Simplicius a magickou show Prach všehomíra. Režisérka a choreografka Kamila Mottlová připravila návštěvníkům dechberoucí podívanou na schodišti hospitálu, při níž tanečníci splynuli s kukským geniem loci za doprovodu atmosférického zpěvu operní divy Bronislavy Smržové. Ovace vestoje si za své Sólo vysloužil Radim Vizváry, lapidárium hospitálu s Braunovými sochami Ctností a Neřestí úchvatně rozezněl talentovaný kontratenorista Vojtěch Pelka či Ensemble Damian s jedinečnou operou O původu Jaroměřic. Celé kukské údolí roztančil a rozezpíval národopisný soubor Kohoutek, který přímo pro festival secvičil lidové barokní kalendárium. Od masopustu u kukských pramenů se tak prošlo celým rokem například se senosečí v bylinkové zahradě či posvícenským veselím na nádvoří, při kterém diváci nejen dostávali koláče a čepované pivo, ale někteří si vyzkoušeli i polku. Téměř šedesát diváků se vydalo na celodenní festivalový výlet „storytellingovým“ autobusem, při němž objevovali a s dalšími příchozími a umělci oživovali známá i méně známá místa v širším okolí Kuksu. Naopak kousek pod hospitálem vznikla improvizovaná scéna, kde především dětské diváky bavilo Divadlo DNO nebo kapela BomBarďák. Celou dobu festivalu to v Kuksu kvasilo nejen uměním. Tři známé propagátorky fermentace Magda Jotes (Fermentujeme), Lenka Kubelová (Velké kvašení) a Zuzana Ouhrabková (Zkvašeno) vytvořily „barokní bublatorium“, kde nechaly kvasit nejen místní ovoce, ale třeba i natě pampelišek nebo šišky, jež mohli návštěvníci postupně ochutnávat, stejně jako oxymel z devatera bylin, který zpracovávaly acetobactery ve sklepě hospitálu. „Theatrum Kuks není akademický, je to prostor pro všechny. Místo, kde se setkávají amatéři i profesionálové z různých oborů, lidé, kteří by se možná jinak nepotkali a navzájem se mohou obohatit,“ popisuje Kateřina Bohadlová jedinečnou atmosféru festivalu, z něhož se postupně stala jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v Královehradeckém kraji. Každoročně se také rozšiřuje okruh stálých návštěvníků festivalu. „Letos jsme vyprodali 25 celofestivalových pasů, zároveň se nám daří téměř maximálně zaplňovat kapacitu vnitřních prostor hospitálu, divadelního šapita či Comoedien Hausu, v němž sídlí naše Galerie loutek,“ dodává ředitelka. Třiadvacetiletý ročník festivalu Theatrum Kuks proběhne tradičně ke konci prázdnin od 21. do 25. srpna 2024.