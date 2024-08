„Alchymie v tom nejširším slova smyslu je obsahem každého ročníku festivalu – každoročně namícháme návštěvníkům výživný elixír toho nejlepšího barokního a barokem inspirovaného umění. Spojujeme vysoké s nízkým, komické s vážným, život a smrt, jednotlivé umělecké žánry jako divadlo, tanec a hudbu – vždyť co jiného je operní Gesamtkunstwerk než alchymie…“ říká ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová.

„Festival nabídne více než 40 bodů programu v celém areálu Kuksu, v interiérech (nejen) hospitálu i pod širým nebem, na levém i pravé břehu Labe,“ popisuje Bohadlová s tím, že některé produkce jsou tradičně zdarma či s dobrovolným vstupným. „Letošní ročník bude hostit řadu zahraničních umělců, již nyní probíhá v Kuksu izraelská taneční rezidence, následovat bude workshop komedie dell’arte s italským lektorem a také italsko-česká hudební rezidence k výročí prvního uvedení benátské opery v Kuksu,“ vyzdvihuje ředitelka festivalu.

Byla to epochální událost dějin hudebního divadla v Čechách. Patnáctého srpna 1724 se v Kuksu odehrálo operní představení Zuřivý Roland Antonia Bioniho a panství hraběte F. A. Šporka se stalo první pravidelnou operní scénou v českých zemích. Po 300 letech se do Kuksu v rámci 23. ročníku festivaluTheatrum Kuks symbolicky vrátí italští sólisté, studenti benátské konzervatoře Conservatorio di musica Benedetto Marcello, aby společně s českými hudebníky pod vedením Tomáše Hanzlíka nazkoušeli Bioniho dochované dílo. Samotná opera Zuřivý Roland se až na předehru, bohužel, nedochovala.

Operní tradici Kuksu ale připomene třeba i koncert předního kontratenoristy mladé generace Vojtěcha Pelky, poctu hraběti Šporkovi, Antoniu Vivaldimu či alchymistům připravila známá sopranistka Markéta Fassati. Diváci se mohou těšit i na magickou noční varhanní show Vox organi varhanice Katty s jejím na míru vyrobeným bílým nástrojem.

Divadelní otevření festivalu jako tradičně obstarají se zrodem Theatra spojení Geisslers Hofcomoedianten s premiérou inscenace Horr-Bili-Cribri-Fax, která je závěrem jejich válečné trilogie (a na programu bude i Simply Simpicius). Kukský hřbitov ožije také Tancem smrti, jedno z letošních festivalových témat zastoupí interaktivní „laboratoř“ Alchymisti - Zlatodějný teatrolab, na závěr festivalu je pak symbolicky v programu derniéra legendární „Geissleří“ inscenace Magdaléna lascivní a kajícná.

Barokně rozmanitá programová skladba festivalu ale naservíruje také například improshow souboru My kluci, co spolu chodíme, zábavné kraťasy Divadla DNO či loutkovou operu pro teenagery o vyhynutí dinosaurů. Na své si přijdou i ti menší a nejmenší, dojde na kabaret studentů DAMU nebo taneční performanci izraelských umělkyň. Svým nadšením pro folklor roztančí nádvoří Kuksu národopisný soubor Kohoutek, pompézní hudebně-divadelní hostinu Triomphez nachystá v rámci tradičního výletu uskupení Veselé chvíle.

Díky mezinárodnímu programu We can change the world přivezou do Kuksu své nejnovější ekologicky zaměřené inscenace dva zahraniční soubory - italské Teatro dei Navigli s částečně novocirkusovými Obrazy vody a Waggonhalle Marburg (Německo), jež se s nadhledem zabývá otázkami, které přináší klimatická změna, v inscenaci Chance?!

„Festival vrchovatě naplní své poslání vrátit do Kuksu alespoň na chvíli živé umění a připomenout jeho slavnou éru evropského kulturního centra. Na týden propojí oba břehy Labe v jeden celek a unikátní historická památka se tak stane místem setkávání lidí, kultur a umění mezi barokem a současností,“ uzavírá Kateřina Bohadlová. Kompletní program festivalu najdete na webových stránkách www.theatrum-kuks.cz

Ondřej Roubínek