Audiovizuální projekt Veroniky Poldauf Riedlbauchové, Jana Čtvrtníka a Jiřího Nachlingera. Premiéra je dnes 10. července 2021 v Galerii loutek Kuks.

Theatrum mundi Kuks. | Foto: archiv pořadatelů

Vstupte do Divadla světa! Je to loutkový svět Braunových soch, je to svět šporkovských vášní, je to svět baroka, je to Váš svět! Projděte si panoptikum života v sedmi zastaveních a rozhodněte se, na které misce vah stojíte! Dobro či zlo, víra či kacířství, ráj nebo peklo? Memento mori! A pozor na Fitzli Putzliho!