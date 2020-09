V trutnovském centru UFFO dnes vyvrcholí slavnostním gala programem 13. ročník soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2020. Při pěvecké show finalistů se rozhodne o vítězích ve dvou věkových kategoriích (sólisté 9 14 let a sólisté 15 26 let). Výkony zpěváků bude hodnotit odborná porota, ve které tradičně zasednou hudební profesionálové (zpěváci, manažeři, produkční muzikálových divadel a projektů) v čele s patronkou soutěže, rodačkou z Trutnova, zpěvačkou Kamilou Nývltovou. Svého vítěze si zvolí taktéž diváci v sále, mediální a VIP porota.

Ve čtvrtek 10. září vyvrcholí v trutnovském centru UFFO slavnostním gala programem 13. ročník soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2020. | Foto: Deník / Redakce

Česko zpívá je moderně pojatá soutěž ve zpěvu. Do 13. ročníku bylo zasláno 405 přihlášek. Do výběrového kola, které se uskutečnilo 8. března 2020 v Praze, postoupilo 212 soutěžících. Z něj se do semifinále prozpívalo 100 talentovaných dětí a mladých lidí.