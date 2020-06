Ve středu 10. března přijal pozvání na besedu stopař Slávek Král. Přijel i se svou 1,5 roční fenkou border kolie Corey. Pan Král je velký cestovatel, už navštívil 84 zemí, většinou jezdí všude stopem a nyní cestuje i s Corey. Už s ní navštívil Itálii, Rumunsko a pár zemí v Asii. Vyprávěl o svých příhodách z cest a ukazoval fotky zajímavých míst.

Výročka - valná hromada dne 13.5.

Toto setkání se koná pravidelné každý rok. Aby se naplnila litera zákona, alespoň jednou do roka se musí sejít členové klubu k prodiskutování klubových problémů. Na taková setkání se již pravidelně objednává pizza a nejen jedna. Ředitel Jan Roček přednesl finanční zprávu i to, co se mu již letos podařilo – jaké oslovil sponzory či jaké podal žádosti o dotace. Úvod ale zkrátil, aby bylo více času na domlouvání výletu nebo koho si pozvat. Při jednání přijela paní Nováková z Vraního vrchu a zvala na hiporehabilitaci.

Grilování na farní zahradě

Hned týden po výročce se většina členů sešla ke společnému grilování na farní zahradě. Pozvání přijal i místostarosta T. Eichler. Ředitel Jan Roček zajednal a nakoupil v řeznictví několik kil kuřecích řízků naložených do pikantní, česnekové a kari marinády. Při grilování se již probíral první letošní výlet, plánovaná a posunutá oslava jubilea předsedy Pavla Vargy a vesele se hodovalo. Tato klubová akce je velmi vyhledávaná.

Stezka korunami stromů

V sobotu 30. května se skoro všichni vydali na výlet autobusem na Stezku korunami stromů. Poslední květnovou neděli se plánoval již vloni Závod vozíčkářů do vrchu na stezce, ale pro omezení se akce odložila na příští rok. Proto si členové Klubu vozíčkářů alespoň naplánovali výlet. Ředitel domluvil i povídání o stezce a přírodě v Krkonoších od ředitele KRNAPu Robina Böhnische. Krakonoš byl k výpravě opět milosrdný a výletníkům dopřál sice chladnější, ale hlavně počasí bez přeháněk a s nádhernými výhledy.

Oslava jubilea a host Pavel Zeman

Velkou akcí byla 3. června odložená oslava šedesátin předsedy klubu Pavla Vargy. Ředitel Jan Roček ve spolupráci s Robinem Böhnischem domluvil velmi vzácného hosta - nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Takový host ještě v klubu nikdy nebyl. V minulosti přijali pozvání tři velvyslanci z Izraele, Švédska a Gruzie. Pavel Zeman přišel před oslavence s dortem a začalo se připíjet i předávat dárky jubilantovi. Nejvyšší státní zástupce se ukázal jako zábavný host. Povídalo se prakticky o všem - od cestování do světa až po jeho pracovní zaměření. Sám jubilant byl hostem mile překvapen a často se zapojoval do diskuse.

Klub se nyní chystá na další akce, jako jsou výlet do Nové Paky, na Sněžku a třeba i do Náchoda. A opět se ozval již známý zájem o společné grilování na farní zahradě.

Jan Roček, Klub vozíčkářů v Trutnově