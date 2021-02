Sem tam potkáte nějaké dítě s pekáčem nebo hokejkou. Město duchů. Totéž je na horách. Za chvíli tam nebudou mít lidé co do huby.

V uzamčeném horském regionu většinou převažuje pobyt lidí v přírodě… Není tu zrovna veselo. Ale vždy může být o moc hůř. Velké firmy regionu se spoustou zaměstnanců kontra lidé na kopcích… To je masakr. Cesty vedou zase do lesů. Aspoň nás, tady, místních. Užijeme si to. V zájmu zachování duševního zdraví.

Jana Mudrová, Trutnov