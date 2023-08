…představ si, že bys mohl zavřít každou svou vzpomínku do lahvičky jako vůni, a žít pak tuto chvíli stále znovu a znovu, kdykoliv by sis k ní přivoněl…Které okamžiky bys dal do lahvičky jako drahocennou esenci tvého života?

Dance Festival Trutnov 2023 | Foto: Miloš Šálek

Motto, které bylo součástí tématu OKAMŽIKY pro letošní multižánrový týden. DANCE FESTIVAL TRUTNOV je tradičním trutnovským letním festivalem, o který má zájem nejen trutnovská veřejnost, ale i příznivci umění z celé České republiky. Tento festival je svým konceptem naprosto jedinečný a vždy si zavolá nadšené zájemce o umění, aby se spojili ve společném tvůrčím procesu a během pouhých šesti dnů mohlo vzniknout úplně z nuly představení.

V letošním ročníku přibylo hned několik novinek. První z nich byla dílna ZPĚVU A HUDEBNÍ TVORBY pod vedením dvou profesionálů Kateřiny Beran (zpěvačka a herečka ND Praha) a Václava Chalupského (hudební skladatel a tvůrce autorských nahrávek). Díky nim a přihlášeným účastníkům vznikla v průběhu festivalového týdne autorská hudba i s texty pro celé představení!

Další novinkou bylo otevření workshopu CONTEMPORARY S LINDOU RANČÁKOVOU, kam se hlásily ženy z trutnovské veřejnosti a jejich odpolední lekce, které pravidelně probíhaly celý týden, je dovedly až na jeviště UFFA, kde si zatančily choreografii „Moje chvilka“.

Samozřejmou stálicí na festivalu kromě AKROBACIE (Veronika Smolková) a TANEČNÍCH WORKSHOPŮ (Linda Rančáková, Eliška Soukupová, Kátika Talavašková) jsou také VÝTVARNÉ ATELIÉRY. Pod vedením trutnovských umělců Jiřího Gruse a Jana Erbena vzniklo několik desítek prací na téma Okamžiky – a to v podobě komiksu (Jiří Grus) či prostorové tvorby (Jan Erben), vše mohli zájemci vidět v závěru týdne ve foyer UFFA spolu s performancí.

Festival je díky svému formátu nejen v Čechách, ale i v zahraničí naprostým unikátem. Během šesti dnů, kdy se sejde v Trutnově téměř 80 účastníků, kteří se nikdy před tím v tomto složení nepotkali, jsou pod vedením profesionálních umělců dovedeni úplně od píky do momentu vzniku příběhu na zadané téma. Každá jedna choreografie, dramaturgie a scénář včetně hudebního doprovodu, světelný design, to vše vzniká organicky v průběhu festivalového týdne. Lektoři do noci diskutují nad konceptem a vkládají své umělecké know how do společného záměru, aby pak na konci týdne mohl divák spatřit představení, které se běžně zkouší a připravuje několik týdnů, ne-li měsíců.

Letošní představení získalo nový rozměr díky zpěvákům na scéně a sólovému vstupu Matěje Adamce na saxofon. Tanečníci předvedli téměř profesionální výstupy nejen v závěsné akrobacii, ale i v přístupu k celodennímu vytížení - každý den probíhají fyzicky náročné sedmi hodinové tréninky, kde se jednotlivé scény secvičují, zatímco ve výtvarných dílnách procházejí účastníci náročným procesem od konceptu – konkrétní zastavený okamžik z jejich života – až po odlití sochy a zpracování příběhu do komiksu. Zajímavostí je také to, že festival je mezigenerační – jsou tu dospívající 13 letí, ale i zájemci s věkem 60 plus a to je známka toho, že na umění není nikdo příliš mladý ani starý, múzu lze pozvat do svého života kdykoliv!

Festival je pro mě týdnem, kdy dochází k intenzívní výměně energií.

Jako výtvarník v roli pedagoga musím dát do slov to, co ovládám intuitivně, což je skvělý trénink. Posvátné jsou chvíle, kdy student výtvarný problém sám zanalyzuje a v praktické rovině posune mnohem dál. Překvapení je pak na obou stranách, odměnou je radost a vzrušení z dalšího možného vývoje.

Takto popsal svůj dojem z celého letošního tvůrčího procesu akademický malíř Jiří Grus.

Děkujeme, že festival je součástí trutnovské kulturní scény a to díky podpoře samotného Města Trutnov, ale i Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, odborný garant je Nipos Artama. Za organizací stojí Studio z.s. ve spolupráci se ZUŠ Trutnov (Blanka Matysková a Kateřina Talavašková) a Společenské centrum UFFO.

(kt)