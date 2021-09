Trutnovskému stacionáři je 30 let a bude slavit. Zavítejte na zahradní slavnost

Co znamená 30 let v lidském životě? Mnoho, od narození po dospělost nebo od mládí po stáří. Co znamená 30 let v existenci jedné firmy? Dá se říci, že také mnoho, i když události nejsou tak převratné jako v lidském životě, přesto stojí za vzpomínky.

Trutnovský stacionář. Ilustrační snímek. | Foto: Miloš Šálek