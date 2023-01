Výlety a mnoho dalších akcí

A co nelze opomenout - během roku 2022 proběhlo v klubu rekordních 38 akcí (z toho bylo i rekordních 9 výletů. Na jeden z nich přispěl i Královehradecký kraj. Konalo se krmení nosorožce Marvina v Zoo ve Dvoře Králové - zde musíme poděkovat panu Hotovému, který krmení dojednal a velmi ochotně se nám po celou dobu návštěvy v ZOO věnoval. Dalším výletem byl nákup v polské Biedronce a piknik na Růžovém paloučku. Tato akce se všem velmi líbila. Potěšila nás i návštěva hospitalu Kuks, snídaně ve Francouzské alianci, kde si někteří mohli sami vyrobit palačinku, navštívili jsme hřebčín v Kladrubech – průvodkyně také byly velmi milé a vstřícné. Líbilo se nám i na farmě Hucul - zde jsme si mohli zkusit koně vyhřebelcovat a někteří vozíčkáři se na koních i svezli, a to hlavně díky mužským dobrovolníkům, kteří pomohli vozíčkářům s nasednutím i sesednutím z koně a panu Bönishovi, který vše domluvil. Za to jim všem patří veliké poděkování. Zamířili jsme i na nákup na tržnici v Kudowě Zdroji a následné na řízkové hody u Bulánka v Batňovicích. Přínosná byla také návštěva galerie minerálů ve Dvoře Králové, která je nádherná. Poslední byl výlet do muzea betlémů v Třebechovicích, kde mají pohyblivý Proboštův betlém. Ten je jedním z největších ve světě a vyráběl se přes 40 let.

FOTO: Unikátní betlém připomíná stará řemesla i scény z filmu Na samotě u lesa

Z akcí to byly například oslavy narozenin členů a našeho pana ředitele, 26. října se oslavilo i jubileum předsedkyně vozíčkářky Věry - pozvání přijali pánové z Horské služby z Pece pod Sněžkou se záchranářským psem Fíkem. Věra si již mnoho let přála na oslavě svého jubilea čtyřnohého hosta. Konala se i návštěva psa Bertíka z městského útulku v Poříčí se slečnou Lucií S., pozvání přijal hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, přijeli opět veteráni ze Dvora Králové i sommeliérka z Prahy.

Zúčastnili jsme se třech akcí, kde jsme prezentovali náš klub (půlmaraton, který pořádá firma Hitachi Energy, den pro rodinu pořádaný střediskem volnočasových aktivit a týden vzdělávání dospělých pořádaný Úřadem práce).

Zde je potřeba vzít v potaz, že v zimních měsících je činnost klubu utlumená – sníh a náledí pro vozíčkáře a lidi s berlemi je doopravdy bariérový. Činnost je omezena na cca 7 až 8 měsíců, protože i ředitel jezdí do lázní a s manželkou čerpá dovolenou.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Po vpádu ruské armády na Ukrajinu v Trutnově ve spolupráci s místostarosty T. Eichlerem a paní Valentovou vzniklo ukrajinské středisko zaměřené na pomoc uprchlíkům pod vedením Máši. Ředitel Honza se na ni obrátil po návratu z lázní v půlce dubna a rozjela se zajímavá spolupráce. Od začátku začali na klubové výlety (z devíti výletů jeli na osm) jezdit maminky s dětmi (i postiženými), následně ředitel Honza dvakrát učil ukrajinské děti s maminkami zdobit perníky. Byla domluvena spolupráce s uprchlíky, kteří nezneužívají dávky (maminky chodí do práce a děti do školy). Následně 11. října došlo k setkání s více maminkami a dětmi a domlouvala se spolupráce ohledně dobrovolnictví. Od tohoto setkání ukrajinské maminky Olenka, Olga, Světa i Valja i se svými dětmi pomáhají jako dobrovolníci při klubových akcích. I členové je vřele přijali mezi sebe a ohledně dobrovolnictví jsou s nimi velmi spokojeni. Na předposlední akci 7. prosince, na česko-ukrajinské Vánoce, ředitel Honza domluvil Mikuláše, anděla, čerta i s čerticí (učitelka na SZŠ), protože na Ukrajině chodí pouze Mikuláš bez čerta až 19. prosince.

Vděčnost za podporu

Na závěr by chtěl ředitel Honza a předsedkyně Věra moc poděkovat všem, kteří klub podporují – Městu Trutnov s projektem Trutnov bez bariér, Královehradeckému kraji, Městu Nová Paka, všem sponzorům, tvůrci webovek, účetní, kameramanovi, médiím a také by se především nemělo zapomenout na české i ukrajinské dobrovolníky a na pozvané hosty. Bez této spolupráce by činnost klubu byla jen teorií a fantazií.

Věra i Honza s manželkou by chtěli všem v novém roce 2023 popřát především klid a pohodu, spokojenost i lásku, trochu štěstí i Boží požehnání, jednoduše to, co je pro život důležité a podstatné.

Jan Roček