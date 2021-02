Já teda nevím, ale pokud mě nikdo nezastřelil, tak já za svojí přítelkyní pojedu. Jsem z Nového Bydžova a přítelkyně z Trutnova. Miroslav Pechar

Je to kravina, obyvatelé okresu Trutnov jsou v pořádku, koronavir sem dotáhli z jiných krajů, hlavně z Prahy a z Brna, co se vehementně snaží jet na hory. Ty zavřete doma. rstudio2

Jsou to úplně zbytečný komplikace pro spoustu lidí,co tu bydlí a nemají tu trvalé bydliště. Pražáci tady u sjezdovek už jsou dávno.Tak co se změní? Milena Hejnová

Myslím, že to není žádný problém. Okres je dost velký na nákup základních potřeb. A co se týká zaměstnání?? Potvrzení od zaměstnavatele je banalita. Tak co řeší stále nespokojení lidé, nechápu. Martina Vavřenová

Nesytémové, pozdní, ukvapené, nezajištěné řešení. Miroslav Aron Arnošt

Půjdu na procházku v okolí jako každý víkend a budu si užívat pohodu s rodinou a držet pěsti všem Covidem zasaženým z naší vesnice, aby se brzo uzdravili, takže žádná změna. Překvapení, že. Opravdu ani tento víkend jsem neměla v plánu jet někam za hranice okresu. V práci jsem vydala pár potvrzení, aby mohli spolupracovníci v klidu do práce a na pusu si zítra do obchodu vezmu jednorázovou roušku, jako to dělám už 14 dní. Takže jak mě uzavření okresu omezilo - vůbec nijak. Hana Stonjeková

Žádnej problém, hlavně že můžeme do prace. Obchoďáky v Trutnově jsou prázdné, můžu na pohodu vyjet z vedlejší silnice na hlavní. Myslím, že by měli uzavříit na nějakou dobu všechny okresy, nebo kraje a byl by klid. To by pak mohly být otevřené i veškeré prodejny a nebyly by přecpané víkendovými turisty, kteří jezdí na hory. Vladimír Janata

Skutečně pochybuji o přínosu tohoto kroku. Jak si asi každý všimnul, virus - ať chceme nebo ne - postupně prochází celou zemí. Dříve nejhorší Praha je rázem nejlepší. Ne vždy lze poručit větru a dešti. Toto je ten případ. Jan Hýsek

Jenom zlikvidují veškeré podnikání v Krkonoších. Mína Srdínková

Zajímavé je, že když byla situace nejhorší v Praze, tak tu si vláda neuzavřela. A když je teď nejhorší situace v jiných okresech, tak Babiš prohlásí, že se to mělo uzavřít už dávno. Hana Jiroušová