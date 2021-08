Zahájení si nenechal ujít ani dlouhodobý podporovatel Domova, kardinál Dominik Duka, který zavzpomínal společně s ředitelem Oblastní charity Červený Kostelec, Miroslavem Wajsarem, jak se zařízení před 20 lety začínalo budovat.

Hradišťan dnes jako před 20 lety

Do dávných dob přenesl návštěvníky dráteník, písař, přadlena i další, kteří přijeli prezentovat středověká řemesla. Jako Alenka v říši divů byste se cítili při renesanční módní přehlídce, za vzdálených tónů skutečně atypického žánru, hrad (nikoliv hard) rocku, v podání skupiny Quanti Minoris. K tomu kontrabasové kvarteto Bumblebass, divadlo pro děti Kozlík, překrásný operní zpěv Lucie Bildové, Voxel & spol. a mnoho dalších umělců na 4 hudebních scénách. Zlatý hřeb akce však měl teprve přijít. Koncert skupiny Hradišťan & J. Pavlica byl více než symbolický. Právě toto hudební těleso uskutečnilo téměř před 20 lety vůbec první benefiční koncert pro Domov sv. Josefa. Stejně jako tehdy byla i tentokrát atmosféra mimořádná.

Místo, aby letěly na dovolenou, přijely jako dobrovolnice pomáhat na Svatoanenské

Klienti Domova sv. Josefa připravili na slavnosti překrásný keramický model Domov sv. Josefa. Vydražil se v tiché aukci za neuvěřitelných 15 000 Kč. A nebyl to nikdo jiný, než dobrovolnice z organizace CISV, které společně učinily poslední příhoz. Nikoliv pro to, aby získaly keramický Domov pro sebe, ale aby ho předaly zpět klientům, kteří si ho nyní mohou nechat na památku. Dobrovolnice by mohly odjet na zaslouženou dovolenou. Místo toho však přijely na slavnosti a doprovázely klienty s roztroušenou sklerózou, a to už po několikáté.

Téměř nemůže hýbat rukama. I přesto vedl prohlídku Domova

V rámci slavností proběhla i tradiční prohlídka Domova sv. Josefa, důsledkem pandemických opatření však pro omezeném množství zájemců. Část prohlídky měl na starosti pan Josef, kteří je už více než 5 let klientem Domova sv. Josefa. Téměř nemůže hýbat rukama. I přesto ovládá počítač pomocí speciální pomůcky. Právě tuto dovednost všem zájemcům představil.

Na 1500 lidí přišlo podpořit nemocné roztroušenou sklerózou

Právě nemocné, jako je pan Josef, podpořilo svojí účastí celkem 1 412 návštěvníků. Účel akce byl splněn, bariéry mezi světem zdravých a hendikepovaných se doslova rozpadly. Celkový výtěžek akce dosáhl částky 200 638 Kč. Všechny tyto prostředky putují na dofinancování terapeutické péče v Domově sv. Josefa, kterou může každý z nás podpořit na webu www.domovsvatehojosefa.cz/pomahejte-s-nami.html.

Jan Staněk